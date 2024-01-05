統計處請時薪訪問員$119/小時　門檻低DSE合格識中英文即可申請

【政府工/求職/公務員/揾工】統計處不時會高薪招聘統計員，近日勞工處統計調查組就請時薪統計員，門檻不高有$119/小時，主要工作是透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷，最啱想做part time的同學仔及待業人士。



據政府職位空缺的資料顯示，時薪統計員的入職條件是DSE五科考獲第2級，能書寫中文及英文，能操流利粵語、普通話及英語。獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘於2024年4月初至5月中，工作或須外勤，有興趣的朋友仔記得在截止日期前申請喇！

👇👇👇政府統計處時薪訪問員入職詳情👇👇👇

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政府統計處時薪訪問員申請詳情：

時薪$119

截止日期 11/01/2024 18:00:00

入職要求

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

職責

在外勤統計主任督導下，透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷（須外勤工作）。

聘用條件

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘於2024年4月初至5月中。

(ii) 受聘人是否獲考慮受聘於隨後一個季度的統計調查（暫定合約期為2024年7月初至8月中），將視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

(iii) 工作時間：星期一至五，早上9:15 至 下午5:15（每天7小時）（因應工作需要，工作時間可能改為上午11:30 至 晚上7:30）。

(iv) 工作地點：(1) 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓或 (2) 政府統計處的其他辦工地點；及(3) 當進行外勤工作期間被抽選的機構所在的經營場址。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

將已填妥的申請表格 [通用表格第340號 (3/2013修訂版)]送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓政府統計處勞工統計調查組（一）。請在信封面註明「申請時薪訪問員職位」。

除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本，否則申請將不獲考慮。