政府工｜10份筍工月薪15K-116K　港台助理節目主任零經驗頂薪60K

踏入新一年，政府多個部門近日也釋出多份政府工，不過今次的政府工多需有專科技能。《開罐】精選了10份政府工，月薪由15K至116K不等，當中港台罕有請助理節目主任，只要持相關學科學位，即使零經驗起薪點也有32K，頂薪更達60K，有興趣的朋友立即申請喇！



【建築署-工料測量師】

月薪:$72,180起

截止日期 : 19/01/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 為香港測量師學會工料測量組會員，或具備同等資格；

(b) 在取得資格後在工料測量方面至少有一年工作經驗；

(c) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得一級成績，或具備同等成績；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 履行工料測量職務的合約前及合約後的工作，例如費用預算、建築工料清單、合約文件、標書評審和投標報告、工程臨時估價、最後帳目結算及申索；

(b) 向政府部門及半政府機構提供專業意見；

(c) 負責進行相關職務，例如對選定項目進行技術審核、委聘和管理顧問，以及研究和發展；

(d) 執行所需的工程策劃管理職務；以及

(e) 監督受僱進行與上述工作有關職務的初級人員。[請參閱註(D)]

薪酬:

總薪級表第31點（每月港幣72,180元）至總薪級表第44點（每月港幣116,165元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄✔️

互聯網✔️

申請表格(G.F. 340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同以下證明文件之副本，包括（一）相關學歷之畢業證書及成績單；（二）專業資格的證明（如香港測量師學會工料測量組會員或同等資格之登記證書）；（三）綜合招聘考試成績通知信（以證明符合能力傾向測試及中英語文能力測試的要求）及《基本法及香港國安法》成績通知信；以及（四）現職及過往工作經驗證明，於2024年1月19日或之前送達聯絡地址（香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組），信封面須註明「申請工料測量師職位」。

【屋宇署-結構工程師】

月薪:$75,585起

截止日期 : 19/01/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 於1975年12月5日之後獲選為香港工程師學會的正式會員（結構或土木界別）；或 (ii) 具備香港工程師學會認為同等的認可資格 ；

(b) 在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績，或具備同等成績 ；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

職責:

(a) 處理結構圖則、施工同意書、完工證明書，以及牌照／註冊的申請；實地審查施工中的建築工程，以及小型工程；

(b) 處理違例建築工程、失修及危險的建築物、欠妥的排水渠、危險的斜坡及擋土構築物；並採取所需的執法行動，包括發出法定命令／通知並進行緊急工程；

(c) 執行強制驗樓計劃和強制驗窗計劃；

(d) 指明現有建築物在改善消防安全方面所須進行的結構工程；及

(e) 提出檢控和採取紀律行動；統籌有關上訴的回應；並進行法例檢討及研究工作。

薪酬:

總薪級表第32點（每月75,585元）至總薪級表第44點（每月116,165元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年1月19日下午6時正或之前送達九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。學歷、正式的修業成績單、專業資格及過去受僱的證明文件等副本，必須於截止申請日期後的一星期內送達下列查詢地址。申請人如在網上遞交申請，須在信封和各證明文件副本上註明網上申請編號。如申請人未能提供所需文件，其申請書概不受理。

【房屋署-規劃師】

月薪:$72,180起

截止日期 :19/01/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i)為香港規劃師學會的正式會員；或(ii)為其他已獲房屋署署長認可的專業城市規劃學會的正式會員，並在香港規劃師學會資格檢定考試第II部取得及格成績；(b)至少具備一年取得正式會員資格後從事規劃界別的合適工作經驗，或具備同等經驗 ；(c)在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績[請參閱註(4)]；以及(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 將於2024年2月29日或之前取得所需工作經驗的人士也可申請。申請人如獲錄用，必須在2024年2月29日或之前已取得所需工作經驗才會獲聘任。申請人的其他資歷則以截止申請日期或之前為準。

(2) 申請人如具備香港註冊專業規劃師的資格，可獲優先考慮。

(3) 除了綜合招聘考試，申請人或須要參加由部門舉辦的規劃師招聘筆試。申請人必須在有關筆試取得及格成績才會有機會參加面試。

(4) 綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級。

職責:

(a)為房屋委員會轄下公共房屋發展項目物色和確定合適土地，研究地盤的發展潛力以及制定發展參數；

(b)檢討和更新公共房屋建屋計劃和重建計劃；

(c)監察及檢討與公共房屋有關的規劃標準、進行與規劃有關的研究和檢討工作；

(d)在所有與公共房屋發展有關的地區規劃事宜上提供意見；以及

(e)執行其他相關的職務如項目管理、設計和合約管理的職責。

薪酬:

總薪級表第31點（每月72,180 元）至總薪級表第44點（每月116,165 元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄✔️

互聯網✔️

申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

已填妥的申請表格，連同(一)學歷及專業資格的證書、成績單副本﹔(二)綜合招聘考試成績通知書的副本﹔以及(三)工作證明，須於2024年1月19日或之前送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。申請人如以郵遞方式提交申請，請在信封面上註明「申請規劃師職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須在2024年1月26日或之前把(一)學歷及專業資格的證書、成績單副本﹔(二)綜合招聘考試成績通知書的副本﹔以及(三)工作證明寄交上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【勞工處-助理職業環境衞生師】

月薪: $35,775起

截止日期 :19/01/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的理科或工程學科甲等或乙等榮譽學士學位，或同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試英文運用試卷中取得「二級」成績及中文運用試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績；及能操流利粵語；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行職業安全及健康法例；

(b) 調查職業病及意外；

(c) 進行職業衞生視察、調查及有關的化驗室分析工作；

(d) 向僱主及僱員提供職業衞生諮詢服務；以及

(e) 透過宣傳及培訓計劃推廣職業衞生。

薪酬:

總薪級表第16點(每月港幣35,775元)至總薪級表第21點(每月港幣45,640元)

聘用條款:

獲取錄的助理職業環境衞生師通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

申請方法:

郵寄✔️

互聯網✔️

申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人必須連同個人履歷遞交已填妥的申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。請在個人履歷上，詳列學歷及有關經驗(例如曾參與的畢業習作、實驗室經驗、其他相關經驗等)。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／證書副本。至於持有非本地學歷的人士，則須於截止申請日期或之前連同填妥的申請書提交修業成績副本及證書副本。

申請人必須於2024年1月19日或之前透過下列其中一個方式遞交申請書、個人履歷及非本地學歷修業成績副本及證書副本（如適用）–

(i) 透過公務員事務局網頁的網上申請系統(http://www.csb.gov.hk)在線遞交G.F. 340，並於2024年1月19日或之前以電郵(recruitment@labour.gov.hk)或郵寄(信封上的郵戳日期將視為遞交有關文件的日期)/親身送交履歷及非本地學歷修業成績副本及證書副本（如適用），並註明網上申請編號；或

(ii) 郵寄或親身遞交到香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓16樓勞工處人力資源組。請於信封面註明「申請助理職業環境衞生師職位」。

【康樂及文化事務署-高級技工(舞台工作類別)】

月薪: $22,895起

截止日期 :18/01/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(1) 完成小學六年級教育，或具同等學歷；

(2) 在劇場／舞台支援工作範疇具備五年相關工作經驗；

(3) 具備督導員工的潛質或能力；

(4) 通過技能測試；

(5) 能以粵語／中文及簡單英語溝通，能閱讀簡單中英文，以及能書寫簡單中英文；以及

(6) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 督導和指示一組負責舞台工作類別的技工（木工），為舞台製作搭景和製造道具，以及組裝、轉換、安裝和操作排練和表演用的舞台設備及布景；

(b) 確保舞台設施運作暢順，包括定期檢查舞台設備及項目，為有關設備及項目進行每天例行保養和小型維修；

(c) 或須協助訓練舞台工作類別的技工（木工）；以及

(d) 協助執行其他獲指派的劇場／舞台支援工作。

薪酬:總薪級表第8點(每月港幣22,895元)至總薪級表第10點(每月港幣25,815元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年1月18日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請高級技工（舞台工作類別）職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

【香港電台-助理節目主任（平面設計及動畫）】

月薪: $32,430 起

截止日期(日/月/年) :19/01/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i) 持有香港的大學所頒授的學士學位，主修相關或有關連的學科（藝術及平面設計、數碼媒體），或具同等學歷；或

(ii) 持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科（藝術及平面設計、數碼媒體），或具同等學歷；兼具兩年與平面設計、動畫製作、多媒體傳播相關的工作經驗；或

(iii) 持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科（藝術及平面設計、數碼媒體），或具同等學歷；兼具四年與平面設計、動畫製作、多媒體傳播相關的工作經驗；或

(iv) 在香港中學文憑考試五科（可包括中國語文科及英國語文科）考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括中國語文科及英國語文科），或具同等學歷；兼具五年與平面設計、動畫製作、多媒體傳播相關的工作經驗；或

(v) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級]或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具同等學歷；兼具六年與平面設計、動畫製作、多媒體傳播相關的工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 為節目製作及宣傳進行平面設計及圖像製作，包括海報、標題、紀念品及網頁等；

(b) 設計及製作多媒體、平面及立體動畫、動態圖像，及視覺特別效果；

(c) 管理製成品質素；及

(d) 協助執行上司指派的行政及運作事務。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年的合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄✔️

互聯網✔️

申請表格G.F. 340 (Rev.7/2023)可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局的互聯網站(http://www.csb.gov.hk)，或香港電台的互聯網站(http://rthk.hk/recruit)下載。

(a)以親身或郵寄方式把申請表格送達本廣告訂明的九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組[信封面須註明「申請助理節目主任（平面設計及動畫）職位」。

(b)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須於2024年1月26日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄聯絡地址，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)。請在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【漁農自然護理署-農場管理監督（農業技術） 】

月薪:$47,360

截止日期:19/01/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本地大學所頒發的應用或自然科學、農業、農業經濟學、經濟學、地理、統計學或相關科目的學士學位，或具同等學歷；

(b) 取得大學學位後，至少五年水耕農場管理或相關工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第2級或以上成績，或具同等成績。

申請人如對ISO 22000食品安全管理體系有深入了解和相關經驗，將獲優先考慮。

職責:

(a) 監督並執行關於新的農業技術和新品種的試驗工作;

(b) 為本地農戶就新的農業技術方面提供技術支援;

(c) 協助準備並發布關於推廣新的農業技術和相關農產品的宣傳材料;

(d) 處理並進行與農業技術相關的查詢及研究工作;

(e) 協助水耕農場的管理及運營，並與相關持份者進行聯繫;

(f) 協助為本地農戶提供農業技術應用培訓，並提供水耕農場的導賞參觀;

(g) 執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

福利:

根據僱傭條例規定給予而又適用之休息日、公眾假日(或代替假日)、產假、侍產假、疾病津貼，以及14日有薪年假。本合約職位不設約滿酬金。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

已填妥的申請書，須於二零二四年一月十九日或之前送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署 。請在信封上註明《農場管理監督（農業技術）》。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【地政總署-高級項目主任】

月薪:$45,000

截止日期(日/月/年) :19/01/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「二級」成績，或同等成績；

(c) 良好中英文口語及寫作能力；

(d) 在取得學士學位後具備至少八年全職工作經驗；

(e) 在取得學士學位後具備最少五年有關招聘及／或採購事宜的全職政府工作經驗（包括至少三年屬督導級職級）；

(f) 具備良好的常用電腦應用軟件知識，包括微軟Excel、Word及PowerPoint軟件；

(g) 熟悉政府檔案系統者為佳；以及

(h) 對地政總署的日常運作有相當了解者為佳。

職責:

(a) 提供有關人力資源管理的職能，包括招聘的行政支援；

(b) 處理採購事宜，包括但不限於準備合約文件、向報價或招標評估小組提供行政支援，以及聯絡各政府組別；

(c) 提供合約管理及財務管理事宜的支援；

(d) 處理投訴及／或查詢；

(e) 編製及分析數據及報告；

(f) 提供委員會／工作小組／會議等的秘書支援服務；

(g) 督導行政、文書和其他初級人員；以及

(h) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請手續:

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://csb.gov.hk)下載。

已填妥的申請表格，連同有關證書、修業成績表副本及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)，須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請高級項目主任職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把有關證書、修業成績表副本及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)寄交上述聯絡地址，信封面須清楚註明「申請高級項目主任職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【教育局-學校行政分部-助理項目主任】

月薪:35,775

截止日期 :17/01/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者(第1類)；

(b) (i) 持有香港所頒授主修社會工作的學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程，或具備同等學歷；或

(iii) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並持有認可院校的認可社會工作碩士學位，或具備同等學歷；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績；

(d) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(e) 具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話更佳；

(f) 具備良好電腦知識，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法；

(g) 具備良好品格及人際溝通技巧；以及

(h) 主動及具備獨立工作能力 。

職責:

(a) 為小學輔導人員／學校社工在處理小學缺課個案時提供支援及意見；

(b) 協助定期檢視小學輔導人員／學校社工提交的缺課個案報告及為小學缺課個案制定介入策略及方案；

(c) 管理或協助督學監察小學缺課個案的進展及在需要時直接介入處理小學缺課個案；

(d) 轉介小學缺課個案予其他政府部門或非政府社會福利服務機構，並協助統籌這些服務；

(e) 協助督學處理在執行《教育條例》(第279章)的相關事項；

(f) 協助計劃、執行及管理為小學輔導人員／學校社工提供的培訓課程；

(g) 在有需要時以個案工作員的角色處理缺課個案，為缺課個案提供輔導服務，協助這些缺課學生重返校園；

(h) 執行其他與缺課個案相關的職務，包括處理中學缺課個案及由上級指派的工作；以及

(i) 在有需要時於非辦公時間為缺課學生及其家庭提供支援服務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

福利:

(a) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假/侍產假及疾病津貼。

(b) 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

申請方法:

郵寄✔️

互聯網X

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須於二零二四年一月十七日或之前送達九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座1樓W108室 教育局學校行政分部學位安排及支援組缺課個案專責小組。

【效率促進辦公室-營運助理】

月薪$15,410

截止日期 :17/01/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備至少一年全職的行政支援工作經驗；及

(c) 熟悉電腦運用(包括：MS Word、Excel、及中、英文打字等)及中文文書處理速度達每分鐘10字；及

(d) 具備良好溝通技巧。

申請人需接受中文文書處理速度及技能測試。

職責:

為1823中心日常運作提供行政支援，例如管理員工出勤記錄、協助續約、更新存貨記錄及提供招聘及聘任方面的後勤支援。此職位須外勤工作。

一般工作時間為上午8時45分至下午6時21分（星期一至五），或須輪班、不定時工作，或在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨)期間工作。

獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須於2024年1月17日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。