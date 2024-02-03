情人節｜你未必知男人的8個秘密　約會地點藏玄機、揭愛摸胸真相

網紅77老大日前在YouTube上載了一段標題為「男生秘密」的影片，解釋男生行為背後的原因！「為什麼拍照拍得超醜？」、「為什麼不愛接吻？」帶你揭開男生的思維，下次再有男生害你生氣，可能就能理解了！



男生拍照總是超級醜，總是把女生拍到矮、肥、醜。（《男朋友》劇照）

男生8個小秘密【1】

男生小便整天尿到馬桶，是因為皺摺、扭曲、夾到皮、毛太長，全都會造成分岔，而難以控制。

男生8個小秘密【2】

男生帶女生去的地方，90%有帶前女友去過，因為去過所以出錯率不高。男人害怕掌握不了的感覺。

👇👇👇8個你不知道的男生小秘密👇👇👇

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男生8個小秘密【3】

男生也有生理期，每個月固定幾天情緒起伏，看什麼都不順眼。

男生8個小秘密【4】

男生為什麼喜歡抓女生的胸部，其實就跟女生看到護手霜，一定要拿來擦一下一樣。不管上次擦是什麼時候，然後也不管為什麼要擦。

女生偶爾也要讚一讚男生（《她的私生活》劇照）

男生8個小秘密【5】

男生遠比你想的喜歡被稱讚，不時不時誇他兩句，你買包就變得很容易。

男生8個小秘密【6】

男生其實不討厭接吻。只是大部份男人，都覺得接吻是愛愛的前戲。就跟你去吃韓式料理，泡菜沒在單賣只是附贈，豆腐鍋才是重點。

男生8個小秘密【7】

男生拍照總是把你拍得超醜，因為他是看到整體，比如分岔的瀏海、哈比人的短腿、手風琴的腰內肉，他無法辨識。照片有你、有食物、有風景已經是極限。

男生8個小秘密【8】

男生90%的生氣都是因為惱羞成怒，因為他太害怕在深愛的人前丟臉。

網紅77老大教路，讓你能夠抓住男人心。

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