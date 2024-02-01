屬猴出生年份/幾多歲？屬猴性格特徵+生肖配對+2024運勢運程一覽

進入2024年龍年的屬猴人，由於其生肖與太歲之間沒有相衝或相犯的情況，因此在各個方面的運勢波動將會相對平穩。本文將介紹屬猴年份年齡對照，屬猴性格，屬猴的愛情和事業以及與猴生肖配對和不配對的生肖。詳盡屬猴2024運程

屬猴年份/屬猴年齡對照表：

1932年出生 92歲

1944年出生 80歲

1956年出生 68歲

1968年出生 56歲

1980年出生 44歲

1992年出生 32歲

2004年出生 20歲

2016年出生 8歲



屬猴性格

屬猴的人十分有智慧，擅長深思、分析及處理難題。面對抽象概念時，他們能迅速領悟並發揮創意思維。這種能力使他們在職場上表現出色，能夠巧妙應對各種複雜情況。屬猴的人通常十分熱情和樂觀，面對生活時很少感到悲觀或消極。他們總是能從生活中尋找快樂。此外，屬猴適應能力強，能迅速適應新環境、新工作或新的人際關係。屬猴的人學習能力強，能迅速掌握新技術和知識。

屬猴的愛情

屬猴的人性情開朗活潑，充滿智慧和幽默感，個性特徵非常鮮明。然而，他們較不願意為了適應他人而改變自我。因此，對於屬猴的人來說，最合適的是那種能夠相互補足彼此的愛情模式。他們深知沒有完美的個體，認為每個人都無法為了伴侶完全改變自己的缺點。但若雙方能各自發揮所長，互補不足，就能在最大程度上彌補彼此的不足。

屬猴的事業

在職業方面，屬猴者重視興趣。對於不感興趣的工作，他們可能態度敷衍。但對於他們感興趣的工作，則會全力以赴，致力於達成目標。猴年出生的人，事業上獲得成功的機會相當不錯，通常能夠得到他人的支持與幫助。即使年輕時未能大放異彩，隨著年齡增長，他們往往能把握住意外的好機會。

（梁碧玲攝）

屬猴配對生肖

屬猴和蛇

在生肖配對裡，屬猴和屬蛇為六合，彼此間能為對方帶來好運。屬蛇的人通常性情溫柔且尊重他人，而屬猴的人則表現出堅韌不拔的性格，做事決斷明確。在戀愛關係中，蛇與猴的熱情與積極態度，使兩者在感情上相得益彰。他們的性格特點互補，有利於愛情的長遠發展。在這段關係裡，蛇的靜與猴的動、蛇的被動與猴的主動，共同塑造了一個和諧且進步的情感生活。

屬猴和鼠

在生肖配對裡，屬猴和屬兔屬相三合，極為吉祥。屬鼠的人情感細膩，個性比較內斂，不太會表達自我。屬猴的人則表現得更為外向和熱情，他們充滿活力，喜歡主動傳遞自己的熱情給伴侶。兩者都對生活抱持著深厚的熱愛和激情，他們能透過共同的努力，使得彼此的生活變得更加豐富多彩和有趣。

屬猴和龍

在生肖配對裡，屬猴和屬龍屬相三合，是相輔相成的佳配。屬猴的人智慧靈活，個性開朗，具有寬容的心胸，交友無障礙。屬龍的人則擁有旺盛的活力，性格坦率，充滿熱情和慷慨。在這段關係中，雖然可能會出現一些頑固的挑戰，但隨著感情的加深，這些小摩擦將逐步轉化為彼此間的深刻理解和支持。兩人會為了共同的生活理念和目標互相扶持，攜手共進，從而達成一個更加高質量的生活。

屬猴不適合配對生肖

屬猴和虎

屬猴和屬虎的組合，可能會面臨一些挑戰。兩者個性差異較大，可能導致不少磨擦。屬虎的通常具有堅強和領導的特質，而屬猴的則以靈活和聰明著稱。這有時可能會使他們難以找到共同的話題或理解對方的觀點。如果雙方無法有效溝通和適應，可能會感到婚姻失去了初時的浪漫和活力，這可能導致對彼此的感情逐漸淡化，對婚姻的滿意度降低。

屬猴和豬

屬猴和屬豬彼此刑克，對感情不利。猴與豬相互衝突，即為申亥相害，此乃意味著雙方相互傷害。夫妻間或許因此缺乏和諧，頻繁爭執，彼此皆感苦楚。家庭不幸福會進一步影響到事業、財運甚至壽命，可能導致工作表現不佳、財務困難等問題，從而使猴與豬雙方皆承受嚴重的損失。