美國最新研究揭3類狗最易患癌　專家分析成因:一種狗最易患膀胱癌

大家養寵物最擔心是牠們患病，最近外國有研究報告揭示哪些品種的狗更容易患癌症，結果反駁了體積越大患癌風險越高的論點。



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根據美國廣播公司新聞abc的報導，《英國皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）的最新研究指出，狗隻患癌跟體形大小無顯著關係。

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加州大學河濱分校的演化生物學家 Leonard Nunney 表示，研究人員研究了解癌症如何開始、如何引發，並了解癌症的發生與狗品種有何關係。他指人類中隨著身體變大，預計更容易罹患癌症，但狗卻不一樣，「動物的體型大小不一，從芝娃娃到獒犬，或者大丹犬，」由於大型犬通常會在更年輕的時候死亡，因此它們患癌症的風險實際上比中型犬要低。「這只是因為他們死時較年輕而已。」他補充。

Nunney 透露，最容易罹患癌症的品種是平毛尋回犬（flat-coated retrieversflat-coated retrievers）、伯恩山犬（Bernese mountain dogs）和西沙犬（westies) 。他指平毛獵犬通常會患上一種肉瘤，這是一種罕見的癌症，在骨骼和軟組織中發生的頻率很高。而大多數梗犬，尤其是蘇格蘭梗犬，鑑於牠們的體型，罹患癌症的可能性比之前預期的要高，而梗犬罹患膀胱癌的發生率較高。「好消息是，沒有太多品種特別容易罹患癌症。」

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這項研究的結果提供了對導致狗患癌症的基因突變數量的深入了解，雖然某些品種的近親繁殖會縮短其壽命，但總體上不會增加患癌症的風險。Nunney希望這項研究能助到其他獸醫的研究，確認哪類狗品種更易患特定癌症。