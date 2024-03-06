面相｜《婚後事》王敏奕被封「最強小三」玄學家揭狐狸精5大特徵

《婚後事》近日熱播，王敏奕在戲中瘋狂色誘勾引有婦之夫羅子溢，令不少女人睇到眼火爆，而王更被網民稱為「最強小三」。大家睇戲都對狐狸精恨之入骨，在現實生活中狐狸精更被世人唾罵，究竟最強小三的面相是怎樣？綜合港台兩地玄學家的說法，最強小三共有５大面相特徵！



《婚後事》劇照

1. 額頭寬闊又圓潤

額頭飽滿又向前突出的人，讀書很聰明，但企圖心也很強，有可能會為了個人利益而不擇手段，在感情路上若遇到心儀對象，即使對方已有家室，一樣會向前衝，和情敵鬥到底。

2. 桃花眼

一個人是善良還是邪惡，都可以從眼睛和眼神顯露出來。若女生雙眼常帶水汪汪，眼神常似笑非笑，笑起來雙眼如彎月，代表她異性緣特別好。若眼頭略為向下眼尾向上彎，則代表她心高氣傲，很難抗拒別人的追求，容易陷入三角戀，甚至招惹「桃花劫」。

韓韶禧當年在《夫妻的世界》扮演小三角色也曾被封最強小三 ( 《夫妻的世界》劇照)

3. 上唇薄下唇厚

唇相代表一個人的性慾與感情，雙唇偏厚代表象徵重情重義，但若女人上唇薄，下唇厚，則表示對性態度較為開放，對性的需求較大，也容易見異思遷，會忍受不到寂寞，招致色慾攻心！

4. 鼻特別小

蘇民峰師傅在電台節目中曾表示，面大鼻小都是二奶相，而鼻樑低都是繼室鼻。相反若鼻大的人自尊心較強，不能忍到做小三屈居人下。

5. 耳朵要貼腦

女人要做小三不能太張揚，若向外露則太拔扈，貼腦多一點代表也低調多一點，比較願意低調付出。

資料來源：命理網站《旺好運》、TVBS新聞、命運好好玩YouTube頻道、娛樂星玄YouTube