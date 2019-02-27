團體創「白恩逢之家」為滯留香港的外傭撐起一片瓦遮頭

每當外傭遇上個案，例如被虐打、性騷擾、剋扣工資等而與僱主終止合約，很多時都會進入漫長的法律程序。期間，她們需要留港等待排期、上庭作證，過程往往涉及半年至兩年。這段日子，她們沒有收入並滯留香港，這群無處為家的移工，不少都會選擇寄居於有32年歷史的民間收容所「白恩逢之家」(The Bethune House Migrant Women's Refuge)。這收容所沒有得到政府支援，隨著今年一位資助者退出，「白恩逢之家」一度陷入財困。 今次我們訪問了菲傭Ariane，她因官司在身滯留香港，住進「白恩逢之家」六個半月，由於沒有收入，她的孩子被迫停學。五月底，法庭判她勝訴，成功向前僱主追討2萬多港元工資，現時她已回到菲律賓。臨別前，她希望有心人捐助。因為這個地方，在她們遇上困難時，一直予以最大支持，成為她們的後盾。

被違法剋扣工資 Ariane滯留半年

菲傭Ariane來港兩年，她是單親媽媽，為了養家來港工作，但她形容這兩年在港的經歷並不快樂。

她的前僱主住在四層洋房，她表示自己很多時都要早上六時起床，工作至凌晨三四時，待前僱主入睡，她完成手尾才能睡覺。她曾在工作期間遺失前僱主飾物，而被要求賠償17萬港元，最終前僱主在她的工資上扣掉2萬多港元。然而根據香港《僱傭條例》，若員工遺失僱主財產，每一次事件中被扣除的薪金不得多於300港元。

此外，Ariane表示自己長期受到言語欺凌，如前僱主每天都會對她喊「fuck you」、「blackface」、「you look like a dog」、「bull shit」等。如果她煮燶食物、廚房的生果腐壞，都會被扣掉工資。她曾一度告訴自己不要在意，要為了兩個孩子繼續工作，但後來真的忍受不住，便要求終止合約離開。同日，前僱主報警指她盜竊飾物，她被關進拘留室一天，後因證據不足獲釋。

期後，Ariane從工會得知自己的勞工權益，便向法庭追討過往失去的工資，官司期間她失去收入，住進免費收容所「白恩逢之家」半年多。五月底，法庭判Ariane勝訴，取回2萬多元賠償。如今，她說經已原諒前僱主，雖然香港帶給她不快樂的回憶，但收容所的姊妹情卻會讓她一直銘記。

她在收容所認識好友Maya，二人同為天涯淪落人。在Ariane離開之日，Maya對她說：「Ariane, 我知道你是勇敢的女子，你要堅強，我知道你可以做到的。你要照料孩子，堅強下去，要對自己、家人和神有信心。」

Ariane終於可以回家。臨別前，她希望有心人可以捐助「白恩逢之家」，讓日後有困難的移工，都可以得到一片瓦遮頭。