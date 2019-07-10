【農業狂想曲之一】早年虧損慘重　有機農場：辦親子活動平衡收支

撰文：林京賢
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《農業狂想曲》
由八十年代大陸蔬菜開始供港，本地「蔬菜自給率」連連下降，在2016年更錄得只有「1.7%」的慘淡數字；「復興香港農業」聽在一般人耳裡，宛如是一種不切實際的狂想。然而近年在有心人倡議的復耕風潮下，大推有機種植等新興農法；銳意投入本土農耕發展的青年，也似乎有上升趨勢。無獨有偶地，港府於2016年的《施政報告》宣布落實新農業政策，並於其後的2019年提出『農業園計劃』，旨在培育農業科技及發展現代化耕作為主。
莫非本地農業真的欣欣向榮，準備走向復興？
在一個寸金尺土、人事成本高企的現代城市，到底要如何跟大陸農產品競爭？各種新興農法和經營模式，又是否發展本地農業的可行方向？《農業狂想曲》系列，走訪多個本地農場，了解常規耕作到有機耕作，各種農業經營模式；並走訪各個農業部門，包括漁護署和菜統處等，由多方面探討本地農業復耕、復興的前景。
第一集內容：
想投身香港農業，首當其衝面對的是，大陸平價供港蔬菜的競爭問題。坊間於是有不少新興的農莊，不以銷售農產品為主要收益，反其道以各種農業體驗、親子活動等作招睞，以教育市民為本位。本集記者阿京，會走訪工廈的天台農莊「都市農莊」，又會到元朗的有機農場「新興農場」考察；參考各種商業模式，去探索「休閒農業」在本地的發展模式。