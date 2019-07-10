【農業狂想曲之一】早年虧損慘重　有機農場：辦親子活動平衡收支

《農業狂想曲》

由八十年代大陸蔬菜開始供港，本地「蔬菜自給率」連連下降，在2016年更錄得只有「1.7%」的慘淡數字；「復興香港農業」聽在一般人耳裡，宛如是一種不切實際的狂想。然而近年在有心人倡議的復耕風潮下，大推有機種植等新興農法；銳意投入本土農耕發展的青年，也似乎有上升趨勢。無獨有偶地，港府於2016年的《施政報告》宣布落實新農業政策，並於其後的2019年提出『農業園計劃』，旨在培育農業科技及發展現代化耕作為主。

莫非本地農業真的欣欣向榮，準備走向復興？

在一個寸金尺土、人事成本高企的現代城市，到底要如何跟大陸農產品競爭？各種新興農法和經營模式，又是否發展本地農業的可行方向？《農業狂想曲》系列，走訪多個本地農場，了解常規耕作到有機耕作，各種農業經營模式；並走訪各個農業部門，包括漁護署和菜統處等，由多方面探討本地農業復耕、復興的前景。