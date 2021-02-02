日做18小時助尼泊爾人　懂3種語言自薦做議助：同鄉唔識用檢測樽

撰文： 陳芷慧 最後更新日期： 2021-02-02 21:22

1996年，在香港第一次移民潮時，Gurung Indra (Judy)卻從尼泊爾來到香港做生意，經營網吧！2003年生意生敗，蒸發百萬元身家，丈夫與她離婚，在尼泊爾文化中，一個失婚的女人是被蔑視。她又從侍應做起，到慈善機構做義工，接觸社區工作，「我發現做社區工作是一個life calling（生命呼召）！」，「一個尼泊爾人來香港生活，在工作、家庭、文化上都受到很大的衝擊。但是，少數族裔在香港缺乏支援。」她於是修讀社會工作專業，希望可以幫助同鄉。

去年區選之後，她向不同區議員自薦當議員助理，「我其實不是想從政，只是希望可以教育少數族裔一個選民的權利，同時成為區議員與族裔之間的橋樑。」現時她幫助民主黨區議員朱子洛當社區幹事。

採訪第二日，Judy恤了一頭短髮，她說十年來第一次如此勇敢。自佐敦、油麻地區爆疫，她忙得一頭煙，一把長髮增添她的煩惱，她乾脆花半小時到快剪店，一剪愁緒。一個小時多的訪問，被來電打斷十數次，全都是尼泊爾同鄉的求助，有問及那幢大廈有確診個案；亦有受強制檢測影響的伊斯蘭家庭收到豬肉的飯盒。她更指檢測樽只有英語說明書，少數族裔不懂如何使用！

「因為真係太忙，所以我都尋找尼泊爾領袖的幫忙。」可是，這段時間尼泊爾領袖都「失蹤」了，為甚麼？找不着同鄉領袖，Judy唯有尋求尼泊爾領事幫忙，但似乎一切並不順利......

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