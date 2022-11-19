年過半百挑戰兩鐵　賽中跌傷仍堅持跑完全程：未來可以跑都會繼續

退休後，68歲的Spencer 選擇透過運動調整自己的身體機能。

可以跑，我都會繼續跑，成就更健康的身體及韌力。 68歲三鐵參賽者 - Spencer

活到老 操到老

退休後，68歲的Spencer 選擇透過運動調整自己的身體機能，修復多年工作累積的舊患。為了充分鍛煉身體，Spencer 投身水陸兩項鐵人競賽運動。Spencer分享，他目前能一口氣完成五十公里以上的長跑路段，以及三公里以上的渡海泳。近日，Spencer更順利完成兩項鐵人賽事，可謂老當益壯。

為了充分鍛煉身體，Spencer 投身水陸兩項鐵人競賽運動。

回顧工作生涯，Spencer曾從事銀行、獵頭、船務等多個範疇的工作，他形容自己當時的心態較奮進，經常要為工作上一些高風險及涉及大額投資的決定勞神。退休生活開展後，則可以專注訓練自己的身體，追求內心平靜。

退而不休 拒絶代溝

Spencer 亦活到老學到老，在退休後修讀香港城市大學的「長者學苑」課程。每一學期，城大都會開放本科生學科部份學額，予長者以旁聽生身份修讀。在學期間，長者學員可享用大學圖書館及電腦設施。

Spencer 退休後修讀香港城市大學的「長者學苑」課程，報讀的科目包括微積分、量子物理學、中國歷史文化等。透過課程及小組討論，Spencer 在課程中認識了不少大學生，更深入探索年青人的內心世界。

Spencer盡可能參加不同公開課堂，所學範疇非常廣泛，包括微積分、量子物理學、中國歷史文化等。他每星期都出席二至三節公開課，加上長者學苑每星期一節三小時的課堂，學習到不少新知識之餘，也充實了退休生活。

透過課程及小組討論，Spencer 在課程中認識了不少大學生，儘管雙方有年齡差距，他仍認為自己和學生沒有代溝，可以如常聊天互動，更互相分享對方在學術、生活上的見解。這些經歷，讓他更深入探索年青人的內心世界，是以前無法想像的感受。

香港城市大學長者學苑

香港城市大學於2008年成立「長者學苑」，成為全港首間開放旁聽生身份。「長者學苑」課程由城大23個學術單位，提供47個本科生科目予長者修讀。截至2019年，已有超過700人修畢城大「長者學苑」課程，Spencer 是學員之一。



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