鍾麗緹14歲女兒暴風式成長　名模級打扮超齡成熟笑容保持天真無邪

現年53歲的鍾麗緹，近年雖然幾乎絕跡香港影壇，然而觀眾對她在九十年代拍攝的《至尊三十六計之偷天換日》與《破壞之王》等舊作印象均非常深刻，成為幾代影迷心目中的混血女神！曾三度結婚的鍾麗緹，與首任丈夫誕下長女張敏鈞（Yasmine），與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），其中三女Cayla上月生日後轉眼已經14歲，近年暴風式成長，更繼承媽媽的混血五官、似足餅印！

現年53歲的鍾麗緹keep得相當好。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹的兩位小女兒Jaden（右二）及Cayla（左一），一直與母親長居於北京。（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹兩位小女兒Jaden與Cayla，一直與母親長居於北京，Cayla亦現正就讀北京一所國際學校，並活躍於社交媒體，不時分享千金式生活。日前Cayla與朋友到高級西餐廳用餐，拍攝一系列照片，Cayla當時身穿一襲黑色吊帶裙與Cap帽，已稍稍展現名模級時尚感穿搭風格，而Cap帽下Cayla染了一頭淺啡色長髮，打扮超齡成熟！

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）

年僅14歲的張凱琳雖然打扮比同齡朋友時尚成熟，但內心仍然保留可愛少女心的一面，雖然Cayla不時擺出名模級高冷表情拍照，但與朋友歡聚期間，仍流露出少女感純真笑容，更大方以手指勾起嘴角，向鏡頭展示自己戴上的矯形牙套，燦爛的笑容盡顯Cayla的天真無邪。

鍾麗緹小女兒Cayla不時擺出名模級高冷表情。（張凱琳IG圖片）

誰知道Cayla下一秒便破功！（張凱琳IG圖片）

Cayla展示天真無邪的燦爛笑容！（張凱琳IG圖片）