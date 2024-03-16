Kanye West老婆兔女郎裝現身曬挺拔巨臀　網民笑似夜店收工冇著褲

美國饒舌潮流天王Kanye West與傳聞秘婚旳太太Bianca Censori，去年起成為外媒花邊新聞的追訪對象，二人的出位言行往往成為鏡頭下的寵兒。Kanye West一年多以來經常攜同妻子外出，頻頻與打扮極度暴露的Bianca Censori在大街大巷親密互動，Bianca的沙漏型身材及超性感兼標奇立異的打扮亦成為大眾焦點。Kanye West亦從不吝嗇大曬太太的驕人身材，更曾經在社交媒體分享Bianca暴露至接近全裸的肉照！

據指Bianca Censori於2020年尾開始受僱於Kanye West旗下的品牌Yeezy，擔任總建築師。（視覺中國）

Kanye West公開老婆超暴露肉照。（IG圖片）

Kanye West毫不介意公開曬老婆身材。（視覺中國）

身在美國的Kanye West與Bianca Censori於當地時間昨日（15日）於加州一處私人飛機停機坪上被捕獲行踪，只見二人攜同數位友人從豪車登上私人飛機，並在私人飛機前合照。期間，Bianca Censori身穿黑色高領長袖連體緊身內衣，配襯透視度極高的黑色絲襪，緊身內衣的高叉設計亦令Bianca的巨臀幾乎完全從絲襪裡透視而出，僅差一對兔耳便似夜店工作的兔女郎！

Kanye West與太太Bianca Censori於美國加州一處停機坪被捕獲行踪行蹤。（視覺中國）

Bianca Censori身穿黑色高領長袖連體緊身內衣，高叉設計亦令Bianca的巨臀幾乎完全從絲襪裡透視而出！（視覺中國）

Bianca Censori的打扮似乎僅差一對兔耳便似夜店工作的兔女郎！（視覺中國）

儘管Bianca Censori看似非常自在，打扮亦比往常外出的暴露程度略低，然而網民依然將相關圖片瘋傳，除了繼續對夫妻二人評頭品足外，亦開玩笑指：「Bianca是剛從夜店下班的兔女郎嗎？」「她好像忘記穿褲出門！」「Kanye兄弟們的視線該怎樣放才對？」紛紛為Bianca的打扮感到尷尬。