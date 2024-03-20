59歲奇洛李維斯剷走長髮露高額髮線　網民仍讚回春20年：貌似35歲

59歲荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves），近年憑《殺神John Wick》系列的殺神形象紅遍全球，自2014年首次飾演John Wick一角後，奇洛李維斯剛中帶柔的長髮短鬚造型深入民心。日前奇洛李維斯出現於好友的社交媒體上，驚現久違長達10年的短髮造型，令影迷不禁驚訝，紛紛猜測奇洛李維斯是否因為新戲而剪走長髮，亦正式告別《殺神John Wick》的角色。

奇洛李維斯自2014年首次飾演John Wick一角後，剛中帶柔的長髮短鬚造型深入民心。(Getty Image)

奇洛李維斯的長髮造型在《殺神John Wick》系列裡相當具標誌性。（《殺神John Wick 3》電影劇照）

日前奇洛李維斯先後與樂隊友人及女友Alexandra Grant聚會，分別以清爽的短髮造型示人，而兩腮及下巴則繼續留有短鬚。雖然奇洛李維斯剪走長髮，但亦不改隨性風格，相片中的奇洛李維斯未有刻意梳理頭髮，露出頗高的額頭與髮線，髮型相當隨意自在。

奇洛李維斯與樂隊友人聚會，以清爽的短髮造型示人。（Dogstarband IG圖片）

奇洛李維斯與女友Alexandra Grant（左一）及朋友聚會，髮型相當隨意自在。（Sheryllowejewelry IG圖片）

其實奇洛李維斯年輕時，額頭與髮線一直頗高。（Getty Images）

奇洛李維斯自2012年上映作品《Generation Um...》開始以長髮造型現身大銀幕，一改《生死時速》（Speed）、《22世紀殺人網絡》（The Matrix）等經典作品的貼服短髮，從《浪魂47》（47 Ronin）等作品起更留起及肩長髮，成為十數年來的標誌性打扮，甚至在《22世紀殺人網絡4：復活次元》（The Matrix Resurrections）重演Neo一角，亦沒有還原經典髮型。

奇洛李維斯於1994年上映作品《生死時速》紅遍全球，當時貼服的短髮非常清爽。（《生死時速》電影劇照）

奇洛李維斯於經典作品《22世紀殺人網絡》仍留一頭貼服短髮。（《22世紀殺人網絡》電影劇照）

奇洛李維斯於《Generation Um...》裡首次以長髮造型亮相銀幕。（《Generation Um...》電影劇照）

奇洛李維斯於《浪魂47》留有一頭及肩長髮。（《浪魂47》電影劇照）

奇洛李維斯近年於《22世紀殺人網絡4：復活次元》重演Neo一角，亦未有剪回角色當年的短髮。（《22世紀殺人網絡4：復活次元》電影劇照）

奇洛李維斯平常打扮隨意，曾不時被外媒狗仔隊捕獲獨自坐在公園或路邊進食的畫面，毫無巨星的形象更被嘲笑似流浪漢。然而奇洛李維斯日前剷走一頭長髮後，則被網友大讚回復顏值巔峰時期，不少網民更表示奇洛李維斯回春20年：「奇洛李維斯突然變得後生！」「他現在貌似35歲！」似乎重回《魔間行者》（Constantine）時期的清爽造型，或將會為銀幕演出揭開新一頁。

奇洛李維斯不時被外媒狗仔隊捕獲，獨自坐在公園或路邊進食，毫無巨星的形象更被嘲笑似流浪漢。(Twitter@@MovieGrafMG)