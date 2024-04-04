第一凶兆｜元祖版拍攝極邪門　斷頭場口事後設計助手竟遇同一死法

經典恐怖電影《凶兆》（The Omen, 1976），事隔40多年仍然位列經典。今日（4月4日）推出前傳《第一凶兆》（The First Omen），跟大家探溯魔鬼力量的源頭。事實上元祖版的《凶兆》，在電影界被稱為史上最邪電影，事關戲內戲外，都一樣出現過怪事連連，小則有人受傷，大則導致身亡。似乎戲中所講的魔鬼數字「666」，的確不容小覷。



經典電影《凶兆》的前傳《第一凶兆》，於今日4月4日上畫。（《第一凶兆》海報）

《第一凶兆》講述一名年輕美國修女被派往羅馬教廷的孤兒院工作，期間遇上一股黑暗勢力。（《第一凶兆》劇照）

「６６６」已成為魔鬼的印記。（《第一凶兆》劇照）

《第一凶兆》講述一名年輕美國修女被派往羅馬教廷的孤兒院工作，期間遇上一股黑暗勢力，捲入惡魔轉世的恐怖陰謀。主角由曾參演《權力遊戲》（Game of Thrones） 的妮爾泰嘉菲（Nell Tiger Free）擔演。至於元祖版本的《凶兆》，被封史上最邪電影，拍攝期間怪事連連，更導致不止一人身亡，現在跟大家盤點當中的怪異事件。

男主角Gregory Peck在拍攝時，先後兩次與死神擦身而過。（《凶兆》劇照）

主角與劇組連遭3次雷擊

《凶兆》正式開拍不久，男主角Gregory Peck乘搭飛機到英國拍戲時，他的飛機遭到了雷擊。而當編劇David Seltzer飛往英國時，他的飛機同樣也受雷擊。最奇怪時一星期後，監製Mace Neufeld飛往英國時，飛機同樣都遭到雷擊。雖然三人都冇大礙，但在三人分別乘坐不同航空公司、不同時段、不同機種的班機，卻全遭到雷擊，都是一個離奇位。

Gregory Peck在戲中飾演「魔鬼之子」的生父，一直懷疑兒子的身份並想及早消滅。（《凶兆》劇照）

同樣是男主角Gregory Peck，在拍攝期間又差點遇上另一宗空難。事緣劇組原定租小型飛機拍攝一些高空鏡頭，而Gregory Peck亦需要乘搭此飛機，但最後卻因拍攝進度問題而沒有登上。但邪門是該班機最終亦按原定時間起飛，最後卻發生墜機事故。第二天劇組看到新聞，原來因為飛機撞進一群飛起的雀鳥群而發生意外，機上乘客全數罹難。更可怕是這班機最後撞向一輛旅行車，車上的兩位乘客正是該機機師的孩子與太太，二人正前往機場接機團聚。

園內的狒狒比預計更「投入」，拍出驚險一幕。（《凶兆》影片截圖）

女主角Lee Remick戲中的驚恐尖叫，並不是演技，而是真實反應。（《凶兆》影片截圖）

拍攝期間，園內的狒狒突然發狂攻擊。（《凶兆》影片截圖）

受訓動物發狂

《凶兆》中有一幕狒狒攻擊車上的女主角Lee Remick，與其「惡魔之子」Harvey Stephens，原來戲中Lee Remick的驚恐尖叫，並不是演技。事實上拍攝時，狒狒突然發狂攻擊，險些不受控，讓兩位演員自然反應出驚慌表情。然而，拍攝之後一日在同一動物園，就有員工遭獅子咬死。

這幕被玻璃斷頭一幕，看得不寒而慄。（《凶兆》劇照）

戲中斷頭劇情真實上演

《凶兆》有一幕非常嚇人，就是幫助男主角調查兒子身世的攝影師，竟遭到不測，貨車上的大片玻璃向後滑，讓攝影師的頭部斷落。而設計這個橋段的是特效師John Richardson。

玻璃直插入頸部。（《凶兆》影片截圖）

立即身首異處。（《凶兆》影片截圖）

死前更看到自己慘死一幕，非常經典。（《凶兆》影片截圖）

拍攝《凶兆》兩個月後，他與助手Liz Moore到荷蘭製作新戲，但途中就遇上車禍，John Richardson大難不死，Liz Moore卻被橫切成兩半。而事發當日，正是星期五，而意外現場的路牌寫著「距離Ommen尚有66.6公里」。