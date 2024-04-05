周星馳《食神》臨場要求即興跳舞　薛家燕：無音樂係咁跳

清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（5日）一集主題是「喜劇人生」，邀來薛家燕、林敏驄、棟篤笑演員Vivek Mahbubani擔任嘉賓。出名頑皮的阿驄，一坐低即猛叫Mayanne食「封塵爆谷」，又全程「啄住」家燕姐額頭粒癦，令整集充滿搞笑氣氛。



起：麥美恩、林敏驄、薛家燕、Vivek Mahbubani、曾展望。

薛家燕自爆真人好烏龍。

不過論到最搞笑，絕非家燕姐莫屬，之前家燕姐已因搞錯連詩雅與衛詩雅講錯「恭喜」大派笑彈，節目中，家燕姐再爆出陳年烏龍搞笑事，當時被認錯的人竟是林子祥。家燕姐笑言：「有一次，我請咗個Superstar，我介紹佢出場時話：『掌聲歡迎阿Sam』，我講完就哈哈哈（邊說邊做出拍手動作）。個Superstar出嚟嘅時候就話，我叫阿Lam（邊說邊哈哈大笑），林子祥呀！我即刻哎吔，瘀晒喇，咁就全場笑到不得了。」相當Cutie。

家燕姐大爆認錯巨星烏龍往事，仲要做番自己同埋阿Lam當年震驚嘅表情。

家燕姐大爆認錯巨星烏龍往事，仲要做番自己同埋阿Lam當年震驚嘅表情。

家燕姐大爆認錯巨星烏龍往事，仲要做番自己同埋阿Lam當年震驚嘅表情。

家燕姐大爆認錯巨星烏龍往事，仲要做番自己同埋阿Lam當年震驚嘅表情。

除了烏龍事，家燕姐還分享了當年拍攝電影《食神》時的珍貴花絮，並指是被星爺啟發喜感：「其實我唔知自己有喜感，直到星爺搵我拍《食神》，我問佢攞劇本攞咗個零兩個禮拜都未有，到（拍）嗰日我就話：『星仔呀！你有冇劇本呀？』佢就話：『家燕姐，我想問吓你，你係咪好鍾意跳舞架？』我就話係，六、七十年代嗰時。

薛家燕揭《食神》珍貴花絮

家燕姐親揭拍攝《食神》珍貴花絮。

佢就話：『喂！跳嚟睇吓』，我咪跳幾吓咯，跟住佢就叫我等等，裝完幾部機再話：『嗱！你由呢度跳去嗰度，盡量發揮你嘅跳舞』，嗰part舞就係咁跳出嚟，跳到我自己嗌cut，佢唔嗌cut ，同埋冇音樂架喎，佢搵個茶杯同筷子喺度敲。」節目中還播放了當年家燕姐與王祖藍及曾志偉的經典「潘今年」、「潘舊年」及「潘明年」扮相，由於王祖藍全程忍俊不禁，結果效果比志偉更爆笑，家燕姐還會拆解當年三人雙眼黐膠紙之謎！

薛家燕指拍《食神》時周星馳突然加跳舞孰，更無音樂不停跳。

呢個「潘氏姊妹花」造型好經典。

呢個「潘氏姊妹花」造型好經典。

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至於林敏驄則會難得一本正經大談喜劇演員之路，及與好拍檔曾志偉昔日合作點滴。自認一向都咁貪玩的他，更與Mayanne及家燕姐大玩以「女」字為主題的「開心字典」，其中最難兩條分別為「有隻熊人個女朋友癡癡地線」以及「一路傾偈、一路食煙仔，仲係好招積但又十吓十吓嘅女朋友」，其中一條家燕姐九秒九估中，贏盡全場掌聲。

阿驄以「女」字為主題嘅「開心字典」答案超爆笑。

阿驄以「女」字為主題嘅「開心字典」答案超爆笑。

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