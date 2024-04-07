劉偉強64歲生日會星光熠熠　被吳君如爆曾力追呢位80年代混血女神

導演劉偉強縱橫影壇40多年，所執導的《古惑仔》系列、《無間道》系列、《頭文字D》、《傷城》等經典電影。日前劉偉強於匡湖居遊艇會舉行64歲生日會，圈中多位影帝影后級人馬均有到賀，場面星光熠熠。

導演劉偉強縱橫影壇40多年，拍攝過多部經典電影。（VCG）

人緣極廣的劉偉強適逢本月4日64歲生日，當晚不少星級好友都有出席生日會，包括吳君如、陳可辛、葉童、方中信、李璨琛、李蕙敏、王晶、鄭伊健、謝天華、錢嘉樂、「大佬B 」吳志雄等均有到賀。有不少藝人都有上載場內照片，可見場外擺放了寫着「傻強生日快樂」的造型照，還有Q版肖像紅酒，而劉偉強太太黎安兒亦有現身。

場外擺放了寫着「傻強生日快樂」的造型照。（IG圖片）

Q版肖像紅酒。（微博）

李蕙敏與劉偉強及黎安兒合照。（微博）

另外，林珊珊與兩位女兒李澄（西瓜）和李怡都有到賀，事後亦有於Instagram上載多張合照，而劉偉強亦飲到面紅紅。李怡在IG限時動態見到柏安妮（Ann Bridgewater）的20歲愛女許恩怡亂入，有指息影多年的柏安妮當晚亦有到場。

劉偉強飲到面紅紅。（IG圖片）

Q版肖像紅酒。（IG圖片）

許恩怡亂入。（IG圖片）

網上流傳的照片中，看到息影多年的柏安妮當晚亦有到場。（網上圖片）

提到柏安妮，劉偉強於2009年為吳君如主持的節目《星星同學會》擔任嘉賓時，被大爆鍾情混血女星。當時吳君如指劉偉強拍攝《霸王花》時已迷戀柏安妮，當拍檔錢嘉樂追問可曾追過女方？吳君如即搶答：「有！（佢）面都紅晒喇！成日放咗工就約我哋宵夜，但佢冇約我囉，大家明啦！好偏心㗎，嗰時拍柏安妮拍得靚啲，打燈又打得靚啲，又叫佢撥吓啲頭髮。」不過，當時劉偉強就一臉尷尬否認追求過柏安妮。