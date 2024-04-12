金像獎2024︱面對災難性座位安排　爾冬陞親自出面︰堂座差80張飛

香港電影金像獎即將於本週日（14日）於香港文化中心舉行，今日（12日）金像獎董事局舉行入台拜神儀式，主席爾冬陞攜同董事局代表文雋、梁李少霞、余安安、錢嘉樂等成員出席，連同表演嘉賓岑珈其、何啟華、麗英、周漢寧及大會網絡平台直播伙伴《小薯茄》主持程人富、蔡曉童（童童）及朱柏熹（朱Mic）等出席。

香港電影金像獎主席爾冬陞攜同一眾董事與藝人出席入場拜神儀式。（葉志明 攝）

香港電影金像獎主席爾冬陞於拜神儀式前接受傳媒訪問，談及本屆籌備期間遭遇災難性的座位安排困難，爾冬陞表示：「其實文化中心有1734個位，樓下堂座原本有789位，但因為要拆除126個座位畀Panel同攝影機，所以樓下座位嘅總數663個位。」爾冬陞表示籌辦金像獎共有兩大原則，除了確保選舉公平性，亦要透過受觀眾歡迎的節目推廣香港電影，爾冬陞續指：「所以金像獎嘅主角係被提名人，我哋今年將會有122位候選人出席，大原則係畀佢哋攜一位眷屬。」連同頒獎及表演嘉賓在內則共有158人。

爾冬陞表示目前面對災難性座位安排問題。（葉志明 攝）

爾冬陞表示目前座位分配上仍然緊絀：「今年因為非常踴躍，上個禮拜我手上差百幾張飛！」雖然經過不斷溝通調配下，不少嘉賓願意不攜眷屬或移至樓座，然而：「我而家到呢一刻為止，仲差八十幾張飛。今次我想用數據話畀大家聽，呢個係冇辦法解決嘅問題。」至於歷年面對座位安排問題，爾冬陞坦言：「其實一直都有。」而為了解決迫在眉睫的問題，爾冬陞亦親自出面：「有部分我自己打電話，」而考慮到滿足觀眾對明星演員的觀賞，爾冬陞亦將一眾董事座位移至樓座，更開玩笑指：「因為董事年紀大嘛，比較尿頻，所以去廁所方便啲嘛！」

爾冬陞表示已親自出面打電話安排，嘗試解決堂座尚欠的80多張飛。（葉志明 攝）

至於在香港其他大型演藝場地舉行金像獎的可能性，爾冬陞表示：「紅館我哋提出過，我印象中搞過兩次，每個地方都會有意見，紅館我印象中係成本太高。」認為文化中心為目前不二之選：「暫時嚟講，唯一適合嘅係呢個地方，大家都睇到舊年紅地氈，我哋有維港呢個景，係其他影展暫時冇辦法取代我哋，所以維持喺呢個地方。」

在金像獎場外，爾冬陞亦談到人數安排，表示考慮到救護及消防理由，將於紅地氈現場將採取人流管制：「我哋喺紅地氈必須要限制人流，我哋今年唔會畀唔係大會珠寶贊助嘅保安、助手同私人攝影師，係唔可以入去。」續指：「紅地氈公眾有200個，喺紅地氈嘅右邊、舊年粉絲嗰邊，我哋會派飛畀佢哋入去。」

爾冬陞表示紅地氈亦將有人流管制。（葉志明 攝）

爾冬陞歷任金像獎主席多年，任內有聲有色之餘亦多次提出希望尋到繼任人：「兩年一選，我已經做咗八年。過去一兩年我都有傾，我唔係扭計，但係冇適合嘅人選嘅話我唔想擺低佢，因為要有時間交接。」他透露有心水接班人，亦曾接洽商議：「有兩三個嘅！有同佢哋傾、到最後尾好難勉強。有時喺啲聚會見到我就起身走，咁就唔好再搵佢囉！」

至於擔任金像獎主席的條件，爾冬陞坦言：「我以前做導演會（會長）嗰時，有咩叻啫？冇嘢叻，我只不過識得後生嗰啲、又識得老嗰啲。新任會長鄭保瑞入行好多年，就可以做到咁，後生一輩又傾得埋，包括我、再老啲嘅佢又熟！搞金像獎嘅範圍就更大！」爾冬陞又笑言希望卸任後有更多私人時間：「我明年入行五十年，由邵氏開始計，但係我近年想留多啲時間畀自己。（陪伴女兒？）一部分啦。」笑指：「我都兩年冇潛水喇！」