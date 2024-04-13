超意神探｜張家輝一人分飾多角　重拾搞笑本能︰跟以往警匪片不同

懸疑電影《超意神探》，由張家輝領銜主演，譚耀文、周勵淇主演，唐文龍特別演出，將於4月25日上映。電影講述前刑事犯罪組高級督察郭文斌（張家輝 飾）為調查隔空殺人奇案重返警隊，並利用自己的超憶症潛意追兇，遊走瘋子世界揭開迷局真相。

家輝過往參演過多部警匪片，但《超意神探》的角色設定對他來說仍有驚喜。（《超意神探》劇照）

家輝在戲中一人分飾多角，角色郭文斌運用過人記憶，更在潛意識中化身不同人物代入凶手心理去抽出真凶。家輝表示這次單單自己一個人，就演了一個破案團隊，認為這部電影無論在角色塑造和劇情類型，都與自己過去的作品有很大分別。他在戲中大曬神級演技，時而是被過去痛苦回憶折磨的神探，凝重地查案，時而在角色潛意識化身女人、光頭佬等，給予幫助破案的線索，久違地搞笑緩和戲中緊湊的氣氛。

呢位大狀唔毒，但會爆Seed。（《超意神探》劇照）

家輝一整個光頭，就諗起《賭俠1999》的演出。（《超意神探》劇照）

張家輝表示：「這些人格中，有的很老實、有的很暴戾、有的很狡猾。既然我一個人演幾個自己，那麼在造型，或者行為、語氣、意圖方面都要有不同，而最複雜的就是，我在跟他們交流的時候，他們以不同方法提供不同線索給我，我要基於不同的個性設計不同的態度、行為，我讀劇本時一直通過文字來幻想和設計，幸好有奚仲文幫我設計不同的造型，讓我能夠更容易投入不同角色。」

電影有久違的周勵淇。（《超意神探》劇照）

家輝過往參演過多部警匪片，但《超意神探》的角色設定對他來說仍有驚喜。家輝表示：「這位神探非常有能力，破過很多大案，反而自己親人遇害卻未能將兇手繩之予法，這個矛盾衝突，我覺得是跟以往我去演的警匪片有不同的地方。」他又為角色的超憶症人設去了解了有關知識：「因為拍這部戲我才發現原來真的有超憶症這種醫學異象」。

家輝覺得過程最複雜，是自己要跟幾個不同的自己交流。（《超意神探》劇照）

戲中不乏動作場面。（《超意神探》劇照）

拍攝《超意神探》時，除了文戲的難度，武戲也並不輕鬆。張家輝表示，導演黃明昇之前是香港「成家班」的武術指導，「導演在拍動作戲份的時候，往往將我當成成龍大哥，要我『好打得』。我自己也很喜歡拍動作片，所以，今次跟黃導合作，拍動作部分我也特別用心，無論在文戲、在打戲方面，希望能夠配合他。」