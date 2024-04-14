金像獎2024｜御用報幕鄭啟泰離世後 今屆由呢位靚聲司儀頂上
撰文：金秀玲
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《第四十二屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，過往資深DJ鄭啟泰與香港電影金像獎合作，為頒獎典禮擔任現場報幕員10年，他去年亦於社交媒體慶祝為金像獎服務10年，分享做報幕心得。他說：「現場Live VO，不太難但要零錯誤（泰國同韓國得獎者名字另計），今年好多好電影，祝賀各得獎作品。」
可惜鄭啟泰於2月3日不幸離世，外界亦好奇由哪位擔任今屆金像獎報幕員，記者曾向金像獎協會主席查詢本屆頒獎禮的安排，爾冬陞確認原定今年的確繼續與鄭啟泰合作，惟傳出噩耗，見到對方死訊內心亦很不舒服，大讚對方是個溫文的好人。至於金像獎創作總監的簡君晋月前則表示，因消息突然，暫時未有接手鄭啟泰的人選。
不少觀眾都很關心今晚由誰擔任報幕，有人更在直播聊天室問：「仲有鄭啟泰把聲？」、「點解仲有鄭啟泰？」而其實今晚的報幕司儀，由資深DJ兼節目主持人陳永業接替。陳永業1990年加入廣播界，曾在90年代出過唱片《移情別戀》。他07年加入TVB，最為人熟悉的就是曾擔任娛樂訪談節目〈今日VIP〉主持及無綫電視多個節目的旁白，他被王祖藍當成藍本，創作出「頭兩頁」電視角色，其中金句「我今日真係學咗好多嘢」引起觀眾注意。不過，陳永業曾在訪問中表示，自己其實冇講過這句對白。
2020年離開TVB後，陳永業翌年重返香港電台第五台主持早晨音樂節目〈自在早晨〉；另投資開設製作公司「Tech Channel」，又在幼稚園教授學童粵語說話技巧。