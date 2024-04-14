金像獎2024｜御用報幕鄭啟泰離世後　今屆由呢位靚聲司儀頂上

《第四十二屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，過往資深DJ鄭啟泰與香港電影金像獎合作，為頒獎典禮擔任現場報幕員10年，他去年亦於社交媒體慶祝為金像獎服務10年，分享做報幕心得。他說：「現場Live VO，不太難但要零錯誤（泰國同韓國得獎者名字另計），今年好多好電影，祝賀各得獎作品。」

鄭啟泰去年分享與劉德華在金像獎頒獎典禮上的合照。（鄭啟泰facebook圖片）

鄭啟泰去年分享與梁詠琪、莫文蔚在金像獎頒獎典禮上的合照。（鄭啟泰facebook圖片）

鄭啟泰亦分享金像獎頒獎典禮工作環境的相片。（鄭啟泰facebook圖片）

可惜鄭啟泰於2月3日不幸離世，外界亦好奇由哪位擔任今屆金像獎報幕員，記者曾向金像獎協會主席查詢本屆頒獎禮的安排，爾冬陞確認原定今年的確繼續與鄭啟泰合作，惟傳出噩耗，見到對方死訊內心亦很不舒服，大讚對方是個溫文的好人。至於金像獎創作總監的簡君晋月前則表示，因消息突然，暫時未有接手鄭啟泰的人選。

爾冬陞、簡君晋月前在提名記者會上受訪，表示未找到接替鄭啟泰的報幕。（資料圖片）

今晚的典禮上，大會都有在致敬已故電影從業員的環節中播出上屆鄭啟泰做報幕的片段，以感謝其貢獻。（電視截圖）

大會向鄭啟泰致敬。（電視截圖）

不少觀眾都很關心今晚由誰擔任報幕，有人更在直播聊天室問：「仲有鄭啟泰把聲？」、「點解仲有鄭啟泰？」而其實今晚的報幕司儀，由資深DJ兼節目主持人陳永業接替。陳永業1990年加入廣播界，曾在90年代出過唱片《移情別戀》。他07年加入TVB，最為人熟悉的就是曾擔任娛樂訪談節目〈今日VIP〉主持及無綫電視多個節目的旁白，他被王祖藍當成藍本，創作出「頭兩頁」電視角色，其中金句「我今日真係學咗好多嘢」引起觀眾注意。不過，陳永業曾在訪問中表示，自己其實冇講過這句對白。

今屆的報幕司儀原來是資深DJ兼節目主持人陳永業。（fb圖片）

陳永業曾擔任多個TVB節目旁白，以及主持《今日VIP》。（fb圖片）

陳永業曾演出《老表》系列無綫劇。

陳永業被王祖藍當成藍本，創作出「頭兩頁」電視角色，其中金句「我今日真係學咗好多嘢」引起觀眾注意。不過，陳永業曾在訪問中表示，自己其實冇講過這句對白。（《荃加福祿壽》截圖）

2020年離開TVB後，陳永業翌年重返香港電台第五台主持早晨音樂節目〈自在早晨〉；另投資開設製作公司「Tech Channel」，又在幼稚園教授學童粵語說話技巧。