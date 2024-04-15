王晶指梁朝偉過火不配攞影帝：應效法譚詠麟，張國榮宣布不再領奬

《第四十二屆香港電影金像獎頒獎禮》昨晚（14日）舉行，每次賽果都引起不少爭議，今次梁朝偉憑《金手指》第六次拿下最佳男主角，創下新紀錄，不少網民質疑他這一次的表現不足以封帝，替《白日之下》林保怡及《毒舌大狀》黃子華等對手不值，連導演王晶都話偉仔不配攞影帝。

梁朝偉憑《金手指》六度封帝，引起不少爭議。（截圖）

今日王晶在微博出Post，透露昨晚他帶埋「晶女郎」邱意濃出席金像獎頒獎禮：「與好友朱偉傑，邱意濃等去金像奬盛會，多年來我一直支持，即使自己從未提名，但仍非常擁護香港這獨樹一幟的電影盛會」。

昨晚王晶帶同秋意濃出席金像獎頒獎禮。（微博圖片）

接著點評今屆賽果，直指梁朝偉不值得攞影帝：「今年賽果最佳影片毒舌大狀，女主餘香凝，女配梁雍婷，男配薑大衞都是實至名歸，尤其John哥，應該給他了。反而金手指絕不是梁朝偉最佳演出，有點過火，比色戒，2046的內歛相差很遠」，王晶更建議偉仔效法當年譚詠麟，張國榮宣佈不再領奬，把機會給年青一代。

九十年代王晶與梁朝偉曾多次合作，包括圖中由王晶編劇及監製的《偷偷愛你》。（電影截圖）

王晶的一番言論引起網民熱議，不少評論都相當精警：「梁朝偉現在已不需要金像獎，但現在的金像獎很需要梁朝偉」、「我要是王晶，我就會宣佈把我全部身家捐掉」、「獎項不是讓出來的，而是要爭出來的。如果足夠份量可以拿獎不需要讓，拿不了還是因為不夠份量拿獎。 其實如果覺得他不拿，獎項也可以空缺，這才是道理，而不是說他不拿，讓機會給別人拿」、「道德綁架之前不如先管好自己」、「救命他居然還在捧這個秋意濃」。