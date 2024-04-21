張家輝專訪｜無懼喜感造型被嘲　知保錡受自己影響︰更要謹慎一點

張家輝最近又有新作，電影《超意神探》將於4月25日香港上映。由於電影在內地率先作網上放映，不少內地網民看到家輝在戲中的造型，都指他在一部懸疑電影中無故演喜劇，似在搞爛gag。這些評語張家輝都一一看到，在接受《香港01》訪問時更沒有避談，直接回應這種拍攝手法的處理原因。至於會否因為受批評唔敢再作新嘗試？張家輝就以兩屆香港電影金像獎影帝姿態回應︰「如果我咁多嘢驚，我今日就轉唔到型啦！」不單轉到型，仲好型！



張家輝自言近年都選擇慎言︰「網絡世界，講咩都有贊成有反對，反對嘅人仲要狠狠地反對，做咩都有人鬧，冇得追蹤冇得平反，唯有要謹慎一點。」（梁碧玲 攝）

張家輝在《超意神探》的光頭造型，好易令人諗起《賭俠1999》的演出。（《超意神探》劇照）

「係咪張家輝有種自大嘅喜感？」

《超意神探》是講張家輝在戲中患有超憶症，這症狀不單是記性特別好，連帶一些痛苦經歷都會一起回憶上，但正正這些記憶，又幫到調查工作。由於每件事都有太多細節，衍生太多可能性，於是戲中有不少個潛識式的自己跟自己交談，而這些潛意式就是大家在預告見到，張家輝以光頭造型呈現的角色。

張家輝︰「有時創作上，我顧慮唔到咁多，光頭驚你哋笑，扮女人驚你哋笑、扮狗又驚你笑，如果我咁多嘢驚，我今日就轉唔到型啦！」（梁碧玲 攝）

被問到有內地網民指這些造型太有喜感，影響追看劇情，張家輝便特意澄清本身並非為搞笑而設︰「出發點唔係要搞笑，我有時都唔明白，係咪張家輝有種自大嘅喜感？戲中嘅光頭會令人聯想到朗拿度？（《賭俠1999》），見到扮女人又唔知聯想到咩。其實光唔光頭，係用嚟識別我在戲中分裂眾多角色用，亦在緊張的情節下舒緩氣氛。」

《賭俠1999》由王晶編劇兼執導，是不少香港人的集體回憶。張家輝扮朗拿度一幕深入民心。（網上圖片）

張家輝︰「有時創作上，我顧慮唔到咁多，光頭驚你哋笑，扮女人驚你哋笑、扮狗又驚你笑，如果我咁多嘢驚，我今日就轉唔到型啦！我一直覺得有需要就去做，而唔係去計算個喜感，我出發點唔係咁。」

戲中還有個孖生細佬角色。（《超意神探》劇照）

「點解一定要係咁樣先至得！」係張家輝不停問自己嘅問題。（梁碧玲 攝）

「點解一定要！係！咁！樣！先！至！得！」

張家輝又以《掃毒》結局一幕加以解釋︰「場槍戰我哋畀盧海鵬打到半死，我喺嗰個時候仲講咗句︰『我睇見你個髮型就嬲，都唔知邊度剪？？呢個係咪喜劇呢？但其實呢刻個角色係死撐緊，你以為用支槍指住我就驚你，我仲要寸你呀，點吖！如果因為驚呢句說話會引人笑就講唔到出嚟。」

《掃毒》中盧海鵬飾演大毒梟八面佛，個髮型係幾抵畀張家輝鬧嘅。(《掃毒》劇照)

家輝續指多年來拍戲，都係求突破， 手法唔想一式一樣︰「點解我一定要咁演？點解一定要！係！咁！樣！先！至！得！」真係逐粒字彈出強調不甘一成不變。「我成日都問自己呢個問題，慣咗嘛，睇嗰啲係咁，演嗰啲係咁，自然寫出嚟都係咁，所以我成日問點解。我唔識點樣演好一場戲，不過我知自己有咩係唔想演。」

喜感曾經是張家輝最大的本錢，但今時今日，喜感有時又會覺得是包袱。張家輝︰「例如我做Do姐個訪問，大家覺得好好笑，其實訪問期間我無意去製造喜感，啲人成日話我一講嘢就好好笑，我都唔知係好處定壞處，我正經講都覺得好好笑，愈講得多就覺得大家似乎冇認真去關注我認真對待的事。」

鑑於年紀，及身為公眾人物，張家輝言行都要謹慎。（梁碧玲 攝）

將喜感收得好埋

提到認真面對，張家輝近年都的確選擇慎言，因為太輕率的一句話，往往會被無限放大，大到自己控制唔到。「我年輕時好多朋友鍾意同我玩，我老咗先搵到原因，因為鍾意我講笑搞鬼，我從來都唔想咁嚴肅，但你嘅成熟度，你在社會的角色，你的言行舉止要愈來愈小心，講嘢要負責任，要慎重，慢慢就會失去原本嗰個經常整蠱人嘅自己，樣樣都縮小縮小，仲有冇喺度？有喺度，但收得好埋，通常都唔會拎出嚟，屋企人會睇到多啲。」

保錡是行內公認的張家輝忠粉。(資料圖片)

近年保錡經常張揚自己是張家輝高號粉絲，而他正正是被自己的喜劇影響，見到自己演嘅喜劇，影響到一位年輕人上進甚至入行發展，張家輝都有放在心，但就更自覺要慎言︰「所以更加唔可以亂講嘢，要謹慎一點，作為公眾人物，有個社會責任，而家網絡世界，講咩都有贊成有反對，反對嘅人仲要狠狠地反對，做咩都有人鬧，冇得追蹤冇得平反，唯有要謹慎一點，當個人唔可以輕率嘅時候，又點可以表現輕率一面畀人睇。」

劉嘉玲以「龍蝦裝」亮相金像獎，造型獨特成為全場焦點！（陳順禎 攝）

龍蝦要配佢先襯

說著說著，張家輝似乎有點技癢，訪問當日正席金像獎舉行之後，劉嘉玲狩龍蝦裝成為全晚話題。張家輝便突發講一個爛gag娛賓︰「我覺得隻龍蝦要畀鄭伊健戴會直接啲，因為龍蝦係要配伊麵，哈哈……我只能夠講到呢度，都冇特別提人名，但如果以前嘅我，我會演變好多倍出嚟，會玩得好開心。」

作為粉絲，聽到家輝咁講係婉惜，曾經講嘢肆無忌憚，貪口爽嘅化骨龍都被社會逼得要妥協，真的化了。年輕就是可以任性一點，這個棒似乎真係要交畀保錡接力。