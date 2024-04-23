劉嘉玲搵真龍蝦自嘲抽水　再扮老公梁朝偉拒認偉大演員︰不不不

在《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮上，劉嘉玲以頒獎嘉賓及代丈夫梁朝偉上台領獎身份亮相，不過頒咩獎同拎咩獎都唔緊要，因為最搶鏡係佢身上的龍蝦裝，立即成為網上熱話，更被指向1991年喜劇《與龍共舞》裡，葉德嫻的龍蝦裝致敬！雖然笑聲不絕，但可以肯定是迴響甚大，而嘉玲姐亦不介意成為笑點，早前更分享一條短片向自己抽水。

劉嘉玲當晚的龍蝦造型，成為最爆話題。(資料圖片)

短片先以由內地喜劇演員陳國慶與一年輕主持交談開始，陳國慶人稱阿慶老師，是內地著名喜劇演員，近作在王家衛執導的《繁花》飾演葛老師。二人在片中說要找劉嘉玲合照，又說紅送花給她。

短片見到，嘉玲姐十分尊敬阿慶老師。(影片截圖)

阿慶老師讚劉嘉玲是偉大演員。(影片截圖)

嘉玲聽見即叫︰不！不！不！(影片截圖)

「好演員就OK了」(影片截圖)

「不要講偉大的演員」(影片截圖)

鏡頭一轉就見到嘉玲姐出現，阿慶老師見到喜玲便表示自己是忠粉，更仿傚她在頒獎台上讚老公梁朝偉是偉大的演員，一模一樣地讚嘉玲姐偉大。有趣是劉嘉玲立即似當晚的偉仔上身，火速謙虛否認︰「不不不，好演員就OK！」

對白跟足老公梁朝偉憑《金手指》六度封帝時，拒認自己是偉大的演員。（影片截圖）

隨後主持說已準備好禮物。（影片截圖）

原來係隻龍蝦。（影片截圖）

因為花同蝦兩字的上海話同音。（影片截圖）

隨後阿慶老師又話要送花畀嘉玲組，結果拎咗龍蝦出嚟，原來上海話的「花」同「蝦」係同音，間接就拎咗隻真龍蝦畀嘉玲姐影相，重現金像獎當晚造型，可見嘉玲都相當玩得。他在個人微博都分享這短片，寫道︰「生活需要幽默，謝謝你阿慶老師！」相當大方。

嘉玲姐大方與龍蝦合照，抽自己水。（影片截圖）