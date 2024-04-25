九龍城寨｜古天樂戲中被蔡思韵掌摑　成晚耳鳴︰成套戲最好打係佢

改編自余兒原著小說《九龍城寨》，司徒劍僑漫畫風格的動作電影《九龍城寨之圍城》，由鄭保瑞導演，葉偉信、莊澄監製，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑演出，將於5月1日公映，電影於今日（25/4）舉行首映禮。在台上，各人都分享自己的拍攝感受，其中有份參與的蔡思韵，因角色需要，要怒摑古天樂一巴，事後古生在台上也「大讚」對方︰「成套戲打得最好係蔡思韵啦！」

古生記得當日入到場景時，係嘩嘩聲！「覺得好貴呀，要花好多錢搭，但搭得好真好似。」（葉志明 攝）

提起掌摑古生一幕，蔡思韵都覺得唔好意思。（葉志明 攝）

蔡思韵在台上表示，雖然這一幕是按劇本需要，大力摑對方一下，但直至今日見到古生，她都有種不敢面的感受。「因為在戲中我需要很大的情緒，那一巴必需要用真力，後來見到古生需要冰敷，好對唔住！對唔住！但無辦法，嗌咗Action我就必需要用真力。」連隨又向古生再講︰「唔好意思。」至於主持最到蔡思韵一共拍了多少Take，她一臉尷尬表示不好意思講。

蔡思韵一直在台上向古生致歉。（葉志明 攝）

後來到古生上台接受訪問，問到戲中哪位演員最好打？古生突然一臉嚴肅︰「應該成套戲打得最好係蔡思韵啦！」引得全場大笑，古生再出招，裝出一副不滿表情望住蔡思韵續說︰「你自己拍咗幾多個Take吖？我等到個Take時，隻耳仔係聽唔到嘢，Vee Vee聲，所以最出色係佢，打咗成晚。」

古天樂被問到戲中哪位演員最好打？古生突然一臉嚴肅︰「應該成套戲打得最好係蔡思韵啦！」引得全場大笑。（葉志明 攝）

其實古生都係講笑，事後接受傳媒訪問時，指當日應該打了七、八巴左右。「第一巴已經進入休克狀態，第二、三、四巴全部都冇晒反應，事後要用冰敷，因為我拍完呢幕，仲有其他戲份未拍，嗰巴真係好大力，我驚會臉腫，甚至有個掌印喺度要補粉，最慘隻耳仔Vee Vee聲聽唔到嘢。其實係我叫佢大力真打，因為我驚假，出盡力打，場戲好睇最緊要。」

戲中的環境，古生第一眼見到都不停嘩嘩聲。（《九龍城寨之圍城》劇照）

至於花了3億打造的城寨場景，古生記得當日入到場景時，係嘩嘩聲！「覺得好貴呀，要花好多錢搭，但搭得好真好似，我自己都未去過真嘅城寨，但透過呢個景好似置身其中，感受到生活係點，點樣不見天日。當中的電線同喉管錯綜複雜，我都係第一次見。」