九龍城寨之圍城｜郭富城驚喜現身首映　演神秘角色︰綽號叫殺人王

改編自余兒原著小說《九龍城寨》，司徒劍僑漫畫風格的動作電影《九龍城寨之圍城》，由鄭保瑞導演，葉偉信、莊澄監製，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑演出，將於5月1日公映，電影於今日（25/4）舉行首映禮。其中一直沒有在演員名單的天王郭富城，突然現身，原來他在戲中飾演神秘角色，跟古天樂飾演的「龍捲風」是老友，而角色更有個好猛的綽號叫「殺人王」。



郭富城不單是戲中彩蛋角色，今日亦以首映禮彩蛋身份現身。（葉志明 攝）

在《九龍城寨之圍城》中，名列特邀演出的郭富城，於首映禮上突發現身，令全場升溫。郭富城上到台，先後更古天樂及導演鄭保瑞相擁，並再介紹自己角色︰「喺電影入面，我個名叫陳占，有個綽號叫『殺人王』，同龍捲風（古天樂 飾）係老友，飾演陳洛軍（林峯 飾）爸爸。呢部電影有冇份參與都好，我都會嚟支持，因為有阿瑞做導演，全部都係好好的演員。我呼籲大家要嚟支持，為香港電影加油！」

至於戲中另一重量級人馬，大哥大洪金寶，見到香港再有部大型動作電影出現，都心感興奮︰「拍多幾部，拍多幾部，一部止唔到血。」至於跟一眾新演員合作，有冇邊位最難忘？「古生！從第一部《殺破狼‧貪狼》到而家，拍《貪狼》時我係好擔心，因為未同古生合作過，拍完就唔使再擔心。」

大哥大洪金寶繼《殺破狼‧貪狼》後，再與古天樂合作。（葉志明 攝）

對於香港動作片的承傳，大哥大坦言這方面諗咗好耐，但做唔到。「喺呢個時候更加做唔到，我希望《九龍城寨》可以成功，將我哋動作電影帶番起，咁我哋就有機會培養新嘅動作演員。」至於自己仲想唔想再拍電影，大哥大不失搞笑性格︰「搵多啲老細拍動作電影，我就想拍愛情床上戲，但冇老細肯拍，冇人請。」記者即時追問身後的古生有冇得諗下？古生笑說︰「有有有！」洪金寶都報以微笑︰「多謝！」