特技狂人｜錢嘉樂感激劇組冇依賴AI特技　「尊重特技人真實演出」

電影《特技狂人》（The Fall Guy）本周上映，電影於上映前已獲不俗口碑，而爛蕃茄網更曾高達95%，令大家對該片都充滿期待。而香港宣傳都找來港版「特技狂人」，入行超過41年，參與過無數套經典電影，兼香港動作演員特技工會會長錢嘉樂，分享電影中四大細節。



錢嘉樂好開心有部荷里活大製作，仍重視特技人嘅真實演出。（影片截圖）

1/ 堅持真人上陣出演

「荷里活嘅CG同埋AI 都好先進，點解佢哋仲咁堅持用真人來做？觀眾入場後可以深深感受到特技人嘅付出、特技人嘅努力！」

雖然都有CG加強效果，但演員都要親身拍攝。（《特技狂人》劇照）

2/ 特技人的浪漫

「電影中特技人除咗動作，還有一條浪漫線，戲中男主角（Ryan Gosling）一開場同女導演（Emily Blunt）條愛情線好深刻，一路拍攝，一路講緊啲好浪漫嘅情話，好得意！」

戲中以愛情線，凸顯特技人的浪漫。（《特技狂人》劇照）

電影以特技人的工作做主線。（《特技狂人》劇照）

3/ 翻車8周半破世界記錄

「之前睇過另一套荷里活大作，戲中佢哋翻車七周已經覺得嘆為觀止，諗唔到幾年後係《特技狂人》製作入邊破埋呢個世界紀錄！好興奮，特別我鍾意飛車呀嘛！」

《特技狂人》戲中其中一幕，創出翻車８周半的紀錄。（《特技狂人》劇照）

4/ 特技人世間大同

「之前我哋有小黑哥（柯受良）飛越黃河，今次戲係入邊有飛越大峽谷；引證咗全世界嘅特技人都一樣有不死嘅精神！喺宜家呢個世界，有咁犀利嘅AI特技，但電影都尊重我哋特技人真實演出！希望全世界嘅觀眾都鍾意呢個片種！亦都希望多啲投資者而我哋特技人呢個題目拍多啲動作片！」

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）