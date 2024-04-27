滿城盡帶黃金甲｜周潤發奢華條款　包住兩層酒店工時由踏出門口計

電影《滿城盡帶黃金甲》（2006），由張藝謀執導，周潤發、鞏俐、周杰倫、劉燁主演，由於要締造一個金碧輝煌的場景，加上超強的幕前卡士，當年投資約3.6億人民幣，是一個天價。而幾位演員中，平時最親民最貼地的發哥周潤發，當年就被投資方爆不單片酬極高，就連拍攝時的配套要求也跟片場一樣奢華，其中要求長備一輪豪華房車，最終就令投資方不滿公開炮轟。



張藝謀的《滿城盡帶黃金甲》，以極華麗的畫面，營造出金玉其外，敗絮其中的故事。(《滿城盡帶黃金甲》劇照)

全片的製作金碧輝煌，連帶一兵一卒的盔甲都是精心製作。(《滿城盡帶黃金甲》劇照)

話說拍攝《滿城盡帶黃金甲》時，是周潤發到荷里活發展拍完《臥虎藏龍》（2000）後，首部在內地接拍的電影，所以開出的條件更為進取。事實上投資方都已交出誠意，願意付投資總金額的11%作為發哥的片酬，約4000萬人民幣，這方面大家都未有異議。不過後來有指發哥有其他附加條款較令對方不解，例如要求有「一輛一應俱全的房車」，以便發嫂前來探班時用。

周潤發當時已拍下《臥虎藏龍》，奪得最佳外語片獎，身價大不同。(《滿城盡帶黃金甲》劇照)

花百萬租車只求「方便」

當時其中一位投資者，北京新畫面影業有限公司的張偉平就覺得大惑不解，認為現場的休息室和所住酒店已一應俱住，為何還要花180萬租一輛「一應俱全的房車」，但為了合作順利，又指是為方便發嫂探班，都只好接受。直至後來，張偉平發現發嫂根本一直沒來過探班，而這輛豪華房車就只作發哥開工時上廁所用，令張提出退車的建議，但就指當時周潤發回應指，這是開拍前合同約定好，跟發嫂來不來沒有關係為由拒絕。

這件事可謂令張偉平一直氣結，後來在拍攝過程中，又傳出因周潤發對劇本不太滿意，要求改劇本，促使張偉平爆發怒轟：「我們拍攝時間很緊張，你這樣增刪情節，就多耽誤一天，多花一大筆錢。」事後又傳出發哥不肯配合宣傳，變成公開罵戰，發嫂更揚言要出律師信作警告。幸好最終獲導演張藝謀出面調停，事件才平息。

《滿城盡帶黃金甲》其實背景是後唐時期，而鞏俐飾演的皇后身材已十分誇張。(《滿城盡帶黃金甲》劇照)

文雋在個人節目又講出條款的其他細節，更為驚人。（影片截圖）

包住兩層酒店防粉絲騷擾

而大半年前，因為電影《別叫我"賭神"》上畫，電影人文雋都有在其YouTube頻道講番自己聽到關於《滿城盡帶黃金甲》的合約條款，當中的細節比公開的內容更誇張。原來當時發嫂代發哥提出要求時，包括要租住位於北京長安大街的五星級St Regis酒店。以發哥身份住豪啲當然好合理，但發嫂要求的是包住兩層，是整整兩層。文雋︰「一層是自住話驚發哥被粉絲騷擾，而另一層就因為發哥鍾意睇書，所以要用作為閱讀區圖書館用。」

發哥的條款，都好切合電影的畫面。(《滿城盡帶黃金甲》劇照)

住都夠巴閉，開始要求就更不得了。拍攝時，發哥每日都有限定工時，超時工作要作補水，但其工時計算都與別不同，文雋︰「係由離開酒店開始計，以佢住在長安大街，去到北影片場，遇上塞車閒閒地兩個鐘。」可想而知當時工作人員係幾咁爭分奪秒。