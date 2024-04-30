九龍城寨之圍城｜郭富城「殺人王」造型曝光　鐮刀大戰古天樂

全城期待的電影《九龍城寨之圍城》，將於5月1日（明天）隆重上映。經過一輪的優先場放映，觀眾反應熱烈，好評如潮，預售情況亦非常理想。觀眾除了讚賞瘋狂漫畫式動作場面，以及近乎真實還原城寨場景外，戲中特別演出的郭富城也大獲好評。今日（30/4）電影公司便發布郭富城在戲中飾演「殺人王」的造型，讓觀眾先睹為快。



郭富城這個「殺人王」造型，殺氣騰騰。（《九龍城寨之圍城》劇照）

戲中講到會跟古天樂飾演的龍捲風大戰一日一夜，事實上拍攝時都拍了三日三夜。（《九龍城寨之圍城》劇照）

出手兇悍不留情

《九龍城寨之圍城》戲中所有男演員，戲裡戲外都散發一股熱血友情，當中與龍捲風（古天樂 飾）一樣武功所向披靡，能以一敵百，殺人如麻的「殺人王」，就由郭富城友情客串。其角色散發出懾人氣勢，出手兇悍不留情，相反對主人忠心耿耿，但對兄弟卻義無反顧。而電影公司決定將此重要角色一直隱藏起來，甚至在海報上亦未能發現其蹤影，就是希望在上映前，讓觀眾有驚喜，入場時盡情震懾於影帝郭富城的魅力下。

郭富城飾演的「殺人王」，其武器為鐮刀。（《九龍城寨之圍城》劇照）

拍攝前，郭富城都細心聽武術指導谷垣健治的講解。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）

郭富城與古天樂，戲中一幕拍足三日三夜。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）

對鄭保瑞鼎力支持

今次郭富城願意作特邀友情演出，飾演心狠手辣「殺人王」一角，全因為郭富城對導演鄭保瑞的欣賞，加上兩人一直合作無間，包括主演其執導的《西遊記》系列，以及監製的《麥路人》、《斷網》等，可謂惺惺相惜。當鄭保瑞邀請郭富城客串飾演時，導演把角色設定及劇情向郭富城細意分析，以最大誠意打動了他，加上郭富城對《九龍城寨之圍城》的創作概念非常欣賞，希望為這部充滿熱血的作品出一分力，看畢劇本及角色設定之後，很快首肯作特邀演出。

郭富城特意為角色留鬚。（《九龍城寨之圍城》劇照）

郭富城一身民初造型，相當有型。（《九龍城寨之圍城》劇照）

關於角色造型，郭富城與導演多番鑽研，「殺人王」現身於70年代，造型指導建議郭富城束當時流行之幼鬍鬚，並以唐裝、經典油頭造型現身，手執殺人武器，眼神凌厲，展示殺人不眨眼的氣勢，當中一場與「龍捲風」於天后古廟的大戰，兩位強人好友來個生死訣，單是拍這一段情節，二人打至天昏地喑，也用了三天三夜，出來效果亦非常震撼。此外，飾演Tiger的黃德斌亦被「殺人王」在幫會大戰中重創右眼，頓變失明，因此Tigar 哥對「殺人王」懷恨終生，「殺人王」出現場口不多，但亮眼非常。

郭富城跟導演鄭保瑞惺惺相惜。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）

「殺人王」害得黃德斌在戲中飾演的Tiger哥，冇咗一隻眼。（《九龍城寨之圍城》劇照）

與林峯演父子

郭富城日前驚喜現身首映，透露自己的角色其實是陳洛軍（林峯 飾）的爸爸，可惜因劇情關係，二人未有機會同場，所以在首映禮上，郭富城都有稱林峯做「乖仔」。郭富城力讚《九龍城寨之圍城》的演員及幕後，用心拍攝一部精彩的香港電影，而他在拍攝時，亦與導演認真研究角色，全神貫注演繹每個動作，由於不少場面皆要手執尖銳武器對打，特別與古天樂一場生死之戰，亦要特別小心處理揮動武器場面，免生意外。除了動作打鬥，「殺人王」與「龍捲風」本是情同手足的好兄弟，所以有描寫兄弟情的一幕，古天樂更親手為郭富城剃鬚，場面溫馨。《九龍城寨之圍城》還有很多精彩看點，待觀眾入場發掘。