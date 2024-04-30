徐克導演《上海之夜2024》40週年　4K修復版康城經典單元全球首映

第77屆康城國際電影節公佈「康城經典」單元（Cannes Classics）片單，由徐克執導的《上海之夜2024》4K修復版入圍，將於今屆康城影展舉行全球首映，以慶祝影片上映40周年。本片為徐克及施南生於1984年所創立之電影工作室首部作品，由徐克身兼導演及監製，張艾嘉、鍾鎮濤及葉蒨文主演。電影配樂則由已故著名音樂人黃霑操刀，同時親自為主題曲《晚風》作曲及作詞，並由主演葉蒨文主唱。影片當年於香港上映後取得1163萬港元的本土票房，同時入圍次年香港電影金像獎包含最佳影片、最佳導演、最佳女主角在內的9項提名，票房和口碑都取得不俗成績。

徐克執導的《上海之夜2024》4K修復版將於第77屆康城國際電影節「康城經典」單元舉行全球首映，以慶祝影片上映40周年。（電影公司提供）

《上海之夜》為徐克及施南生於1984年所創立之電影工作室首部作品，由徐克身兼導演及監製，張艾嘉、鍾鎮濤及葉蒨文主演。（電影公司提供）

《上海之夜》以20世紀40年代的戰時上海為背景，由陳冠中及杜國威編織了一個又甜又苦的愛情故事。電影同時紀錄老上海的華麗及樸實，為觀眾帶來苦中帶甜的回憶。自去年底起，影片在導演徐克的監督之下，啟動了細緻的數位修復。除了全新的調色之外，修復工作更包括由鍾鎮濤為自己的角色重新配音，每個角色都配上其原藉語言，包括普通話、上海話、廣東話和不同方言，全新混音，為是次修復更添上一層意義。

《上海之夜2024》修復工作包括鍾鎮濤為自己的角色重新配音，每個角色都配上其原藉語言，包括普通話、上海話、廣東話和不同方言。（電影公司提供）

是次修復意義重大，電影歷經香港電影的輝煌時期，更見證電影工作室創立至今對電影製作的熱忱，以及對電影藝術的追求，40年來全情投入始終不變，在電影世界的光芒仍然閃閃生輝。

《上海之夜》見證電影工作室創立至今對電影製作的熱忱，以及對電影藝術的追求。（電影公司提供）

有關電影工作室

電影工作室於1984年由徐克先生及施南生小姐在香港創立，當時二人已經分別成為著名的導演及製片人，在票房及口碑上更獲取一連串佳績。電影工作室自1980年代起，引領亞洲影壇跨年代潮流，包括吳宇森之《英雄本色》系列、程小東之《倩女幽魂》系列、徐克之《黃飛鴻》及《狄仁傑》系列，當中更包括由徐克聯合執導，中國電影史上最高票房作品《長津湖》。而徐克執導之新作為《射鵰英雄傳－俠之大者》。即使徐克及施南生已成為中國電影的標誌，二人至今仍然以孜孜不倦的精神，持續拍攝精良的電影作品。