贖夢︱張家輝新作世界首映獲兩分鐘掌聲　華人粉絲把握機會見偶像

張家輝執導及主演新作《贖夢》，獲邀參與意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，並於昨晚（4月30日）舉行世界首映。家輝放映前上台答謝觀眾，並分享再執導演筒拍驚悚片原因，家輝又搞笑指希望今次意大利首映，為電影賦予「大利」意義！這晚首映全院滿座，影迷反應熱烈，除了當地及歐洲觀眾外，又有內地影迷專程到場，而在放映後觀眾更報以長達兩分鐘的掌聲支持，令家輝非常感動。

張家輝執導及主演新作《贖夢》於意大利烏甸尼遠東電影節舉行世界首映，家輝又搞笑指希望今次意大利首映，為電影賦予「大利」意義！（電影公司提供）

《贖夢》放映後觀眾更報以長達兩分鐘的掌聲支持，令張家輝非常感動。（電影公司提供）

家輝官仔骨骨盛裝出席首映，抵達放映場地大劇院時，就獲得影迷們夾道歡迎，當中有不少是內地影迷，專程赴烏甸尼支持，心情相當雀躍的家輝就即場跟他們交流，又先跟影迷們合照。對於作品首次公映，並跟世界各地影迷見面，家輝直言無特別緊張：「因為我本身自己就冇乜野心，今次烏甸尼邀請我作為一個競賽電影，其實都係人哋畀面，人哋畀面我咪接咗人個面，自己野心唔係真係好大，當然如果能夠推廣到部電影，令大家多啲人知道呢部電影而有興趣入去支持，呢個係我最大嘅心願。」家輝又發揮搞笑本色，笑言能夠帶著《贖夢》來到意大利，希望都有個好意頭：「我作為導演帶住《贖夢》嚟到意大利，進行一個世界性嘅首映，咁...個意思咪就係大利囉，因為意大利吖嘛，總之希望大家睇得開心。」

對於《贖夢》首次公映，並跟世界各地影迷見面，家輝直言無特別緊張，因為自己沒有太大野心。（電影公司提供）

放映前家輝先上台以英文答謝觀眾，感恩獲電影節邀請舉行世界首映，另外又分享開拍《贖夢》的原因。家輝指一直都非常欣賞七、八十年代的香港電影，當中就有不少都是驚悚片題材，希望透過自己作品，向全世界觀眾證明，香港都能夠生產出驚悚類型電影。說畢，總監Sabrina Baracetti在台上跟家輝互相擁抱，恭賀對方執導的新作終於正式面世。

總監Sabrina Baracetti在台上跟張家輝互相擁抱，恭賀對方執導的《贖夢》終於正式面世。（電影公司提供）

放映完畢後，在場觀眾拍掌長達兩分鐘，令家輝非常感動，他亦隨即起身雙掌合十，向全場觀眾鞠躬致謝。隨後超過半百影迷走到劇院大堂，圍著家輝要求簽名及合照，場面相當墟冚，家輝亦非常親民有求必應，足足逗留現場近半小時去滿足大家。有歐洲觀眾即場跟家輝交流，大讚電影擁有強烈風格，影像凌厲，有影迷就讚特技出色，被戲中驚悚場面嚇到，又有影評人網上撰文欣賞戲中演員們出色表現。

超過半百影迷走到劇院大堂，圍著張家輝要求簽名及合照，場面相當墟冚！（電影公司提供）

張家輝亦非常親民有求必應，足足逗留現場近半小時去滿足大家。（電影公司提供）

張家輝獲外地影迷邀請合照。（電影公司提供）

散場後張家輝獲過半百影迷等候簽名求合照，場面墟冚！（電影公司提供）

張家輝甫抵放映現場即獲大批華人影迷夾道歡迎！（電影公司提供）

《贖夢》由張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯助陣參演，許恩怡（Natalie）特別演出，並由香港電影發展基金及創意香港支持拍攝，電影人製作有限公司及香港電影發展基金出品，星火製作有限公司製作。烏甸尼世界首映順利完成，獲影迷大力支持，香港觀眾敬請期待公映日期！