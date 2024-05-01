九龍城寨之圍城︱內地同步上映即日破億　榮登黃金週檔期票房榜首

香港史詩動作電影《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，已於今日（1日）正式上映。《九龍城寨之圍城》劇情改編自余兒《九龍城寨》小說及司徒劍僑創作的同名漫畫，不論故事背景與人物形象均深入幾代香港觀眾漫畫迷心中。

《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，已於5月1日正式上映。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》今日同步於中港兩地上映，是五一黃金週檔期的港產片代表。（九龍城寨之圍城IG圖片）

《九龍城寨之圍城》今日於內地同步上映，在古天樂、洪金寶、郭富城三大影帝極高知名度的演員陣容加持下，電影截至下午二時前，內地累計票房已經破1億元人民幣，超過245萬人次入場，成為五一黃金週檔期票房最高電影作品！內地黃金週有多部電影同日上映，與港產片代表《九龍城寨之圍城》一較高下，包括《維和防暴隊》、《末路狂花錢》、《沒有一頓火鍋解決不了的事》及《穿過月亮的旅行》等。

《九龍城寨之圍城》有古天樂與郭富城等猛料陣容加持，令內地票房在上映日即日報捷！（《九龍城寨之圍城》劇照）

其中內地警匪動作電影《維和防暴隊》票房同樣於首日破億，然而電影場次佔全國電影院總場次超過四分一（26.8%），相比《九龍城寨之圍城》不足一成（9.1%）高超過兩倍，上映首日相對佔優。《九龍城寨之圍城》單日票房收獲3205萬元人民幣，連同優先場票房則高達1億1200萬元人民幣，仍佔五一黃金週檔期票房榜首位！