林峯內地宣傳電影人氣勁　對女粉絲一舉動獲讚「看得出他人不錯」

由林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑、劉俊謙、古天樂及洪金寶等演出的電影《九龍城寨之圍城》，昨日（5月1日）正式上映，除咗電影票房走勢不俗外，電影亦獲得外界好評，而為應付片中連場武打動作，及呈現最佳效果，演員們事前特意接受動作訓練，連洪「大哥大」金寶都讚打得好看。

《九龍城寨之圍城》片長126分鐘竟打足100分鐘，認真拳拳到肉！（《九龍城寨之圍城》角色海報）

電影由林峯領銜主演，飾演男主角陳洛軍。（《九龍城寨之圍城》角色海報）

林峯自言沒有接觸過拳擊，以前是花拳繡腿，希望認識武術的觀眾都認為電影裡的表現有真實感。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

林峯自言由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

而當中男主角之一的林峯，不少觀眾看完該片都表示對他刮目相看，皆因林峯向來予人感覺斯文溫柔、官仔骨骨的，但今次卻放下偶像包袱作破格演出，激戰連場，由頭打到尾，拳拳到肉非常搏命。而在電影公司早前發放的拍攝花絮片段中可見，林峯今次完全豁出去，多場動作戲親身上陣，不但被鐵釘鎅到大髀、肌肉疲勞等「硬傷」外，就連「小峯峯」都遭殃撞到牆角，嘗到「男人之痛」。

肌肉硬傷及皮肉損傷外已經是基本嘢。（小紅書）

林峯之前被勁大粒釘鎅到。（小紅書）

痛到飛起。（小紅書）

「小峯峯」硬撼牆角。（小紅書）

雖然辛苦，但有好的回報都是值得，電影內地同步上映，首日票房已破億人民幣，成為今年五一黃金周檔期票房最高的電影。而幾位主角林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及導演鄭保瑞近日亦穿州過省，到內地不同城市謝票，他們除了跟觀眾分享拍攝點滴外，還跟觀眾合照打成一片。

幾位主角林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及導演鄭保瑞近日穿州過省，到內地不同城市謝票。（小紅書）

演員及導演跟觀眾分享拍攝點滴。（小紅書）

林峯內地人氣勁高，粉絲把握機會簽名合照。（小紅書）

非常親民。（小紅書）

由於林峯從內地人氣勁高，所以每到之處都吸引大批觀眾及粉絲入場，不少人亦趁機搵林峯簽名、合照，林峯亦會盡量滿足大家的要求，非常親民。在日前的南京站有位女粉絲更有幸親近林峯，並獨得對方可愛回應。

林峯和胡子彤、張文傑、劉俊謙及導演鄭保瑞等人日前到南京謝票。（小紅書）

女粉絲在社交平台分享林峯坐她身旁的喜悅。（小紅書）

女粉絲想叫林峯，但最後又怕打擾對方。（小紅書）

最後林峯發現了。（小紅書）

主動舉V合照，勁親民。（小紅書）

在女粉絲分享到社交平台可見，在影大合照時，林峯突然坐在她身邊，但她不敢叫對方合照，一直在旁邊靜靜拍片，當演員宣傳口號後，林峯見到女粉絲在拍片，即對鏡頭可愛舉V字手勢，並展露靚仔笑容，令女粉絲興奮不已。此舉獲網民大讚：「看得出他人不錯」，也有不少網民羨慕這位女粉絲，及大讚林峯：「林峯線下很帥」，人氣果然勁。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）