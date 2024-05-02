林峯內地宣傳電影人氣勁 對女粉絲一舉動獲讚「看得出他人不錯」
撰文：陳釗
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由林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑、劉俊謙、古天樂及洪金寶等演出的電影《九龍城寨之圍城》，昨日（5月1日）正式上映，除咗電影票房走勢不俗外，電影亦獲得外界好評，而為應付片中連場武打動作，及呈現最佳效果，演員們事前特意接受動作訓練，連洪「大哥大」金寶都讚打得好看。
而當中男主角之一的林峯，不少觀眾看完該片都表示對他刮目相看，皆因林峯向來予人感覺斯文溫柔、官仔骨骨的，但今次卻放下偶像包袱作破格演出，激戰連場，由頭打到尾，拳拳到肉非常搏命。而在電影公司早前發放的拍攝花絮片段中可見，林峯今次完全豁出去，多場動作戲親身上陣，不但被鐵釘鎅到大髀、肌肉疲勞等「硬傷」外，就連「小峯峯」都遭殃撞到牆角，嘗到「男人之痛」。
雖然辛苦，但有好的回報都是值得，電影內地同步上映，首日票房已破億人民幣，成為今年五一黃金周檔期票房最高的電影。而幾位主角林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及導演鄭保瑞近日亦穿州過省，到內地不同城市謝票，他們除了跟觀眾分享拍攝點滴外，還跟觀眾合照打成一片。
由於林峯從內地人氣勁高，所以每到之處都吸引大批觀眾及粉絲入場，不少人亦趁機搵林峯簽名、合照，林峯亦會盡量滿足大家的要求，非常親民。在日前的南京站有位女粉絲更有幸親近林峯，並獨得對方可愛回應。
在女粉絲分享到社交平台可見，在影大合照時，林峯突然坐在她身邊，但她不敢叫對方合照，一直在旁邊靜靜拍片，當演員宣傳口號後，林峯見到女粉絲在拍片，即對鏡頭可愛舉V字手勢，並展露靚仔笑容，令女粉絲興奮不已。此舉獲網民大讚：「看得出他人不錯」，也有不少網民羨慕這位女粉絲，及大讚林峯：「林峯線下很帥」，人氣果然勁。