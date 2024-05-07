九龍城寨之圍城︱魚蛋妹被煙薰一殼眼淚　古天樂一舉動顯紳士風範

香港史詩動作電影《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，已於5月1日正式上映。《九龍城寨之圍城》上映後旋即成為熱門話題，昨日（6日）本地票房更速破2000萬，大受觀眾歡迎！電影中由古天樂飾演的男主角龍捲風，角色形象霸氣十足、同時相當親民，今日劇組更公開一段幕後花絮，盡顯古天樂鐵漢柔情的一面！

《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，上映後勁破2000萬票房！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

古天樂於《九龍城寨之圍城》中的角色龍捲風，經常帶着燃點的香煙登場，劇情中魚蛋妹的母親被虐打致死、從高處被推下樓一幕，龍捲風前往視察情況時，亦帶着點煙中的香煙，煙霧更不斷吹向飾演魚蛋妹的童星演員王尹菁。從幕後花絮可見，煙霧令菁菁雙眼湧出「一殼眼淚」，雖然眼淚盈眶的神態意外符合魚蛋妹當下的情緒，菁菁亦非常專業地繼續演繹角色，然而相信菁菁感到難受，所以在鄭保瑞導演大叫「Cut機」後，馬上用手揮去煙霧。

古天樂飾演的龍捲風，經常帶着點燃的煙頭登場。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

古天樂飾演的龍捲風，因為角色設定經常要帶點燃上的香煙登場。（《九龍城寨之圍城》花絮截圖）

古天樂與飾演「魚蛋妹」的童星演員王尹菁同場，亦要帶着香煙。雖然煙霧令菁菁「一殼眼淚」，但她仍然非常專業地專注演繹角色。（《九龍城寨之圍城》花絮截圖）

魚蛋妹專心演出，直至鄭保瑞導演Cut機。（《九龍城寨之圍城》花絮截圖）

魚蛋妹馬上用手揮去周圍的煙霧。（《九龍城寨之圍城》花絮截圖）

拍攝完該鏡頭後，古天樂亦馬上收起握着煙頭的手，連忙卻菁菁道歉、表示只因戲份需要而燃點起香煙。菁菁更鬼馬地嘟起嘴吹散身邊的煙霧，當古天樂發現後，便馬上將右手搭在左肩上，盡量在保持拍攝企位角度之下，將點燃的香煙遠離菁菁。古天樂這個微細舉動，便足顯他的紳士風範，作為影帝級大前輩亦非常愛護片場工作的小演員！

古天樂注意到煙霧吹向魚蛋妹，Cut機後亦即刻收起握着香煙的右手，連忙禮貌地道歉。（《九龍城寨之圍城》花絮截圖）

魚蛋妹更鬼馬地嘟起嘴、吹散周圍的煙霧。（《九龍城寨之圍城》花絮截圖）

古天樂亦馬上將右手搭在左肩上，一個微細舉動，足顯紳士風範。（《九龍城寨之圍城》花絮截圖）