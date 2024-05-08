九龍城寨之圍城｜林峯一角非首選　監製莊澄暗示一影帝︰係乜嘢峰

電影《九龍城寨之圍城》上映以來一直叫好叫座，票房來到今日（8/5)下午一點已衝破2,600萬。電影成為全城熱話，由城寨這地方，到戲中演員及漫畫人物都引起熱議。而昨晚（7/5）文雋主持的YouTube頻道「文雋講呢啲講嗰啲Man’s Talk」，就請來《九龍城寨之圍城》電影的監製莊澄，及原著小說作者余兒擔任嘉賓，透露創作點滴。其中講到選角方面，文雋關心第一男主角係咪鎖定林峯時，監製莊澄就有所暗示。



林峯在戲中的演出令人刮目相看。（《九龍城寨之圍城》劇照）

事緣講到選角時，文雋問到當初找演員的過程，是否早就落實由林峯主演，他坦言雖然林峯演得好，但他一直未有孭起票房的能力，問莊澄本身是否另有一選。莊澄就表示當公布會將余兒的《九龍城寨》拍成電影後，已經有不少小說迷及漫畫迷提出建議，其中「乜嘢峰」的呼聲最高，最有機會找他演陳洛軍一角。

古天樂飾演龍捲風是最早定案的角色。（《九龍城寨之圍城》劇照）

監製莊澄接受文雋訪問，提到選角一事。（影片截圖）

莊澄爆料最初陳洛軍一角，的確是跟網民預想一樣，找「乜嘢峰」演。（影片截圖）

雖然未有親口透露人名，但不少網民估計會是謝霆鋒，因為他當初也是網民討論人選。隨後莊澄續說，全片最早定好角色的是古天樂，又讚他過程積極參與，而到後來天下一都答應投資後，導演鄭保瑞便選擇起用林峯。

謝霆鋒奪影帝之作《綫人》，同樣都是一個Skin Head造型。(《綫人》劇照)

莊澄亦坦認這個選角是大膽的︰「林峯是個靚仔偶像小生，但這部戲要佢爛撻撻，打到難民咁，真的有好多好勁的演員都唔肯咁做。」莊澄又以一個例子證明林峯好畀心機演出，事緣有次他落到片場探班，見到正在拍一場打戲，於是問林峯喺邊？工作人員指打緊嗰個就係。「我以為係替身呀！」可見他既冇用替身，動作的水平亦叫人另眼相看。