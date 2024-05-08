九龍城寨之圍城︱胡子彤受傷片段曝光　被伍允龍踢中竟向導演道歉

香港史詩動作電影《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，電影早前於五一檔期上映，昨晚本地票房更勁破2500萬元，大受觀眾歡迎！早前伍允龍就電影接受《香港01》專訪期間，自爆拍攝動作片生涯中，首次誤傷對手演員的經過，意外令胡子彤受傷入院縫15針，令影迷相當驚訝！今日劇組更公開花絮片段，讓觀眾了解拍攝《九龍城寨之圍城》背後，一眾演員的辛酸。

伍允龍飾演的王九，近日戲裡戲外均極具話題性。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

胡子彤曾表示《九龍城寨之圍城》是自己從影以來最多打戲的作品，並盡力自己親自完成動作戲。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

拍攝《九龍城寨之圍城》期間，結局一場大激鬥由林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑飾演的四位主角，合力圍攻伍允龍飾演的反派王九。在花絮片段中，伍允龍以一對四，先後向胡子彤、劉俊謙及林峯出招，及後向後一腳踢向胡子彤。拍攝期間，因伍允龍與胡子彤交手一刻的時間點未有完美配合，令伍允龍一腳踢中胡子彤下巴近喉嚨部分，胡子彤亦應聲倒地！

胡子彤受傷花絮片段逐格睇：

當時伍允龍在導演Cut機後，隨即回身上前看望倒在地上的胡子彤，並問候表示：「冇事呀嘛？」同時伸手扶起胡子彤，胡子彤亦生猛地大笑着站起，卻被劉俊謙發現右側傷口。當工作人員上前為胡子彤處理傷口時，形容：「爆咗。」胡子彤呆一呆問道：「仲要好爆添呀？」工作人員則示意情況嚴重，誰知胡子彤竟向導演表示：「唉！對唔住呀導演！」令鄭保瑞立刻打斷指：「黐線！」並安排車輛送胡子彤到醫院治理。

+ 3

伍允龍接受《香港01》專訪期間曾還原過程，並表示胡子彤受傷後，隨即被送到醫院，傷口部分更縫上十五針，但休息大半日後又繼續回到片場繼續拍攝。伍允龍作為經驗非常豐富的前輩，除了在誤傷子彤後立刻上前問候，事後亦直言胡子彤非常「硬淨」，不僅沒有大礙，更繼續一貫幽默本色，令拍攝氣氛不變。