徐克執導《上海之夜》康城重映　楊凡出律師信指侵犯版權

徐克執導的1984年《上海之夜》為本屆康城影展經典單元唯一入選的華語電影，影展期間將舉行放映會慶祝上映40周年。但近日有消息指導演楊凡向徐克與施南生負責的「電影工作室」發律師信，自稱擁有《上海之夜》的原創故事版權。

《上海之夜》被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一。（電影截圖）

《上海之夜》為徐克早期的代表作之一，當年上映時收過千萬票房，獲得香港電影金像獎9項提名，更被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一。今次片方推出4K修復版，並於康城影展舉行放映會，據悉女主角張艾嘉都會現身。

然而在影展舉行前不到一星期，導演楊凡向「電影工作室」發律師信，指控徐克與施南生侵權，《上海之夜》的時代背景、故事、人物情節發展皆為他原創，及後向媒體表示1983年在口頭承諾並無合約情況下，授權徐克與施南生將《上海之夜》的原創故事拍成35厘米影片，之後徐、施二人拍成電影發行，一直沒有提及楊凡是故事原創者，他指出口頭承諾包括沒有得到他同意之下，不得衍生任何形式的製作。

楊凡表示王家衛執導的劇集《繁花》大受歡迎，啟發他要站出來維護自己的版權。（視覺中國）

楊凡亦表示因為王家衛執導以上海為背景的劇集《繁花》大受歡迎，傳出有人想開拍劇集版《上海之夜》，令他有「將我領回的孩子好好保護」的覺悟，他本人無意翻拍《上海之夜》，只想讓大家知道他擁有這部作品的版權。而徐克一方回應：「確實有收到導演楊凡來函再度重申，對於他的說法沒有補充。」