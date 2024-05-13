《九龍城寨》爆紅全民讚好睇　漫畫迷心中有更理想人選

近日上映的電影《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，電影大收旺場，叫好叫座，由演員、劇本、美術、武打場面，也獲得觀眾一致好評，但有看過漫畫的觀眾，心目中還有其他更理想的人選，當然只是網民的純粹幻想，不用太認真。

電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座。（劇照）

網民心目中更適合的演員：

漫畫中龍捲風一角，就是以哥哥張國榮為藍本。（網上圖片）

網民心目中演出更佳人選。（網上圖片）

電影VS港漫造型終極對比：

古天樂飾演的「哥哥」龍卷風，無論在電影或漫畫裡均非常有型，還原度亦相當高！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

洪金寶飾演「暴力團」大老闆，較讓人聯想到《殺破浪》的造型，與漫畫中光頭金牙的形象相距較遠。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

林峯飾演的「戰神」陳洛軍，剷一頭skin head短髮，與MK味較濃的漫畫版造型相距極遠！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

劉俊謙飾演「龍城第一刀」信一，大刀變小刀之餘，亦沒有漫畫裡一頭金髮。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

胡子彤飾演的十二少，隨身攜帶的長刀在電影裡亦有出現，造型上則大覆改變。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

張文傑飾演的「四仔」，憑一身結實肌肉神還原漫畫裡的AV！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

任賢齊飾演「龍城幫」元老狄秋，亦與漫畫裡相當神似！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

黃德斌飾演的「架勢堂」Tiger叔相當有八十年代的大佬風範！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）