九龍城寨之圍城｜「婆仔Mary」楊依依60歲先入行　家庭背景好驚人

電影《九龍城寨之圍城》票房勇破5000萬，引起全城熱話，除了一眾主角表現出色，其他綠葉演員亦相當搶鏡，今次小編為大家介紹飾演「婆仔Mary」的楊依依，原來她60歲退休後才入行拍戲，曾經任職登記護士及私家看護，仲有個相當驚人的家庭背景。

現年84歲的楊依依參演過百部影視作品。（影片截圖）

楊依依四十年代生於廣州，父親爲著名粵劇作家楊子靜。曾為紅線女和馬師曾等寫劇本，後來更成為紅線女的契女，跟過對方學做戲，但因父親反對最後沒有入行，算是跟演藝圈有過一點淵源。往後楊依依經歷過離婚又復婚，八十年代成功申請來香港，跟丈夫育有四名女兒。楊依依到港後任職登記護士，後來被照顧過的病人聘請爲私家看護，直至六十歲退休。

呢個問米婆形象都幾入屋。（影片截圖）

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退休後的楊依依跟演藝圈再次聯繫上，有一次她去老人院做義工表演唱歌，獲一名導演引薦到TVB試鏡，成功加入TVB成為特約演員。除了公仔箱作品，楊依依亦參演了十多電影，觀眾未必叫得出她的名字，但相信對這位婆婆會有一定親切感，今次在《九龍城寨之圍城》雖然只有幾幕戲，跟在古天樂身旁都算搶鏡，她曾受訪揚言永不言休：「有戲做就俾我做，我做得到嘅一定會做，只有車馬費同餐費，我都肯拍。我希望大學生能夠早日成材成器，等我哋演藝界多啲好演員，我拍得到我都拍！」