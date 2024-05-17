九龍城寨｜康城首映場觀眾鼓掌10分鐘　古天樂林峯獲粉絲爭相合照

電影《九龍城寨之圍城》，香港及內地票房節節攀升，香港已衝破5,500萬。電影更獲選入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」。導演鄭保瑞今天（17/5）率領戲中主要演員，包括古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，出席一年一度的國際影壇盛事。團隊現身紅地氈時，有在當地採訪記者及粉絲，找古天樂、林峯合照及簽名留念。



《九龍城寨之圍城》團隊，以一身黑西裝現身康城紅地氈，相當有型。（電影公司提供）

「城寨四少」均是第一次踏足康城。（電影公司提供）

林峯回復西裝畢挺的打扮，非常有型。（電影公司提供）

導演鄭保瑞與古天樂率領團隊踏上紅地氈。（電影公司提供）

古天樂希望帶動香港旅遊業

來到康城影展，在踏出紅地氈前，六人集結一起分享感受，鄭保瑞導演表示：「好開心，很期待今晚觀眾看完的反應，剛才與記者聊天，他們希望今晚反應好。」對於有否幻想過踏足康城感受，鄭保瑞說：「真的沒有幻想過，當知道消息當然好開心，最開心一部本土的動作片能如此成功。」在旁的古天樂笑言：「都係你叻啫﹗」鄭保瑞回應說：「大家都有份﹗搵到你哋先至係叻﹗」

鄭保瑞說：「最開心一部本土的動作片能如此成功。」在旁的古天樂笑言：「都係你叻啫﹗」(影片截圖)

能夠將一套滿有香港情懷的電影帶到康城，鄭保瑞說：「是開心的，最開心是剛才與記者們談到這齣戲，他們也感受得到。」古天樂說：「九龍城寨已拆了，我們將城寨重現出來，某程度希望能帶動到香港的旅遊業。」古天樂笑言，來到康城一定要有充足的睡眠及吃到美味的海鮮盤，而導演則表示要多些拍照留念。

林峯說：「多謝導演，想不到我們一班兄弟可以一齊來到康城。」（電影公司提供）

同是首次踏足康城的四子感受至深，林峯說：「多謝導演，想不到我們一班兄弟可以一齊來到康城，可以將香港電影推廣予全世界觀眾，我們會繼續努力。」劉俊謙說：「像創舉一樣，自己能夠參與，跟殿堂級（指鄭保瑞及古天樂）一起來，自己從沒想過可以來到這麼大的影展，所以好開心。」胡子彤說：「真的感謝整個團隊，台前幕後，沒有大家我就沒機會來到，入圍以至所有事情都很新鮮，經常提自己要享受，多謝大家支持。」張文傑表示：「好像仍在發夢一樣，覺得是否真實？真是開心的﹗」古仔笑言：「所以叫你有足夠的睡眠﹗」

入場前讓傳媒合照。（電影公司提供）

影後觀眾站立鼓掌10分鐘

在康城影展觀賞場，現場觀眾在《九龍城寨之圍城》影片播放完畢，在未完場前，全場觀眾已陸續起立歡呼，並無間斷鼓掌近10分鐘，胡子彤、張文傑更熱淚盈眶表現感觸，導演鄭保瑞發言：「多謝今晚來看的觀眾，這部戲很幸運，可以有一班好amazing（令人驚嘆）的製作團隊、演員，他們都是來自香港很出色的藝術家，對於我來說，這部戲是很有義意及重大的事情，我很感謝他們，很感謝康城電影節，揀選了這一部非常本土的動作電影，很多謝選片人及主席。另外，有兩個人我要多謝，Kinnie Cheung及Angus Chan，他們堅持了8年，這部片才出現，我在這裏多謝大家，希望之後再有影片在康城跟大家見面。」在導演分享完畢，不少熱情觀眾簇擁着導演及一眾演員，要求簽名合照並擁抱，同時跟演員分享如何喜歡這齣電影，場面熱鬧感人。

有當地粉絲要求與古天樂合照及取簽名。（電影公司提供）

林峯更主動跟大家自拍合照。（電影公司提供）

團隊在「香港之夜」 分享戲中難忘事

團隊聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席「香港之夜」酒會，古天樂在「香港之夜」酒會上分享：「因為九龍城寨本身拆了，我們有親歷其境的感覺，希望通過部戲可以介紹予全世界所有人，認識我們以前有一個九龍城寨。」林峯說：「我們四子與龍捲風有一場告別戲，在戲內他交付了一份信任，我們一直很多謝古仔對我們提拔、愛錫，對香港電影的支持，我們作為一份子，希望繼續為香港電影出一分力。」劉俊謙說：「我們在戲中一齊對付王九，其實人很少機會可以義無反顧去做一件事，這場戲令我深刻及感動。」胡子彤：「最難忘是我們四子重逢的一場戲，教曉我們應該一起去做我們覺得應該做的事，就像我們今日做好自己工作，做好香港電影。」張文傑：「最難忘龍捲風被王九殺的一場戲，我們當時情緒很大，拍攝當日大家都很傷心，而拍攝過程令我很深刻。」

另外，截至昨日（16/5）《九龍城寨之圍城》票房錄得$55,187,318，為答謝觀眾支持，及慶賀票房衝破5500萬，四子決定今晚香港時間10時10分在康城開live，與觀眾及粉絲零距離接觸，一齊分享喜悅。