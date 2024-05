康城影展2024︱楊紫瓊亮相紅地氈成全場焦點　激罕梳瀏海減齡20年

國際影壇盛事「第77屆康城影展」現正舉行,繼上週開幕後,各競賽單元及參展作品陸續於電影節舉行放映。當地時間昨日(19日),荷里活西部電影《Horizon: An American – Chapter 1 》於康城舉行世界首映,吸引大量國際影視名人出席觀眾,更包括首位奧斯卡華人影后楊紫瓊,在入場前於紅地氈上亮相留影。

楊紫瓊亮相第77屆康城影展,出席放映活動前於紅地氈上留影。(視覺中國)

昨日,楊紫瓊以一身酒紅色皮質露肩上裝配襯紅綠色流蘇長裙現身紅地氈,成為紅地氈鏡頭焦點人物!楊紫瓊更罕有一改常見的分界長髮與盤髮造型,以平陰瀏海示人。多年未見楊紫瓊的瀏海造型下,剎那產生新鮮感之餘,亦讓年屆61歲的楊紫瓊瞬間減齡20年!外型重回當年《臥虎藏龍》的輕熟女感覺,亦與約20年前的造型非常接近。

6楊紫瓊較常以分界髮型或盤髮示人。(視覺中國)

楊紫瓊亮相第77屆康城影展期間,罕有以平陰瀏海造型示人。(視覺中國)

楊紫瓊出席2002年康城影展時,亦以平陰瀏海造型亮相。(視覺中國)

楊紫瓊於2000年出席《臥虎藏龍》世界首映,亦以平陰瀏海造型亮相。(視覺中國)

楊紫瓊多年來均為康城影展常客,2006年亦於康城紅地氈亮相。(視覺中國)

楊紫瓊自九十年代末進軍荷里活,並拍攝揚威國際的《臥虎藏龍》後,便成為世界各地觀眾熟悉的華人女演員。多年來,楊紫瓊均為康城影展等國際影壇盛事常客,2022年《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)上映後,亦橫掃多個影展大獎,國際知名度更勝從前。

