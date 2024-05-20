九龍城寨︱林峯康城慶祝票房激吻三兄弟　「好濕！去法國變法式」

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由古天樂、洪金寶、任賢齊攜同「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑主演，電影於五一黃金檔期在香港上映後，20日內已累積超過6500萬元本地票房，成為香港史上最賣座華語片榜第五位！早前《九龍城寨之圍城》在康城午夜單元舉行放映，大受國際觀眾歡迎，古天樂、導演鄭保瑞與「城寨四少」亦有出席，而首次出席國際影壇盛事的「城寨四少」回港後，今日（20日）亦馬上舉行「520特別謝票場」與觀眾見面！

「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑，從康城返港後旋即出席《九龍城寨之圍城》的特別謝票場。（葉志明 攝）

「城寨四少」從康城返港後，旋即出席「520特別謝票場」與觀眾見面，談到首次登上康城影展，飾演陳洛軍的林峯表示：「我諗係喺個劇院裡面，第一次去咁大嘅影院，真係座無虛席！到依家都仲沉浸喺嗰種興奮，好開心可以介紹香港電影去咁大型嘅影展，可以同全世界嘅觀眾喺入面，睇到佢哋睇完之後嗰種欣賞，真係覺得咩都值！」面對國際觀眾長達10分鐘的掌聲，張文傑憶述現場感受：「拍掌拍到個心離開咗，個人留喺現場、個心畀佢哋扯走咗。（當場落淚）真係太癲！好感觸嘅，我哋拍咗套令人觸動嘅戲。」

林峯與張文傑先後分享於康城影展期間的難忘片段。（葉志明 攝）

對於國際觀眾的認同，林峯亦表示曾有複雜心情：「去康城都會好奇，全世界嘅觀眾文化唔同，睇一套香港咁有情懷嘅動作片，反應會係點，完咗聽到掌聲我哋好安心。我哋都眼濕濕，開心個感覺多過想喊。」劉俊謙則分享到國外觀眾向他分享的觀後感：「好多外國觀眾話『等咗港產片返嚟好耐！』呢句說話喺我內心重量好大，香港電影沉寂咗一段時間，我唔希望係個別例子、我希望係一個開始！」胡子彤則表示康城之旅全程非常享受，亦珍惜這次機會：「要享受每一個時刻，因為真係唔知下次幾時去康城！其次係香港電影好似再次、重新被世界觀眾認可，呢樣好感動！」

劉俊謙對外國觀眾表示「等咗港產片返嚟好耐！」一句話感到極具份量。（葉志明 攝）

《九龍城寨之圍城》在香港破6000萬票房之際，林峯於康城影展期間分別親吻三位城寨兄弟，問到接吻的興奮心情時，林峯笑指：「好濕呀！我諗住大家男仔、兄弟錫啫，唔知係唔係去咗法國變咗法式！」電影亦於當地宣布將會拍攝前傳後終章，林峯主動表示：「只要叫到，我哋即刻仆過去！」胡子彤則補充指導演鄭保瑞手上另有工作進行，亦將開始處理劇本：「劇本非常緊要，導演一路都諗緊究竟前傳同終章點搞，好嘢冇得急嘅！」至於再次拍攝高強度動作片，林峯表示會為身體做定準備：「依家操定囉！有個好嘅狀態，隨時on duty！」

對於在康城激吻三位兄弟，林峯笑言：「好濕！去咗法國變咗法式！」（葉志明 攝）

林峯出席康城影展期間，因為慶祝香港票房破6000萬，先後激吻劉俊謙、胡子彤與張文傑。（林峯微博影片截圖）

《九龍城寨之圍城》上映後，劉俊謙意外虜獲大批「劉太」粉絲支持，爭相購買謝票場次，劉俊謙怕醜地表示：「多謝大家支持啦！」林峯則笑言大家不肯放過一睹芳容的機會，劉俊謙則謙稱：「我自己比較怕醜嘅，我覺得大家係鍾意信一，劉俊謙本身好普通啫。（林峯：但係你就係信一！）我唔係信一，我係劉俊謙！」至於不少劉俊謙舊作及訪問片段等內容翻紅，令不少青澀形象曝光，劉俊謙則笑指：「好似啲黑歷史畀人摷返出嚟！」