拾荒法師｜彭發復工解破產經濟危機　透露病妻近況︰每日都搏鬥緊

香港驚慄電影《拾荒法師》，由彭發執導，Conroy陳子聰、Josie何超儀監製，何超儀、陳家樂、張文傑、吳冰、湯怡及新人Iman（二蚊）主演，今日（21日）舉行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利並會見傳媒。

《拾荒法師》開鏡禮上，監製陳子聰與何超儀合體出席。（葉志明 攝）

香港驚慄電影《拾荒法師》今日舉行開鏡禮，監製陳子聰、何超儀攜同一眾演員一同出席。（葉志明 攝）

《拾荒法師》由彭發執導，今日與監製、一眾演員一同出席開鏡禮。（葉志明 攝）

《拾荒法師》導演彭發於開鏡禮上接受傳媒訪問，透露電影經年編寫籌備，如今終於如願開拍：「故事諗咗起碼超過10年，機緣巧合講畀何超儀聽，佢好啱做呢個角色，好似為佢度身訂造咁！」更分享到是次電影故事的靈感來源：「有個朋友係法師嚟，修行功德要執啲垃圾，原來好多死於非命嘅人，死嘅一刻三魂七魄會依附喺最近嘅物件上面，要執返佢哋超度、還魂！我一聽就好有畫面，一個執垃圾嘅人原來係一個法師、幫人超度，如果有套戲有個咁嘅角色，我自己都想睇！」

彭發於執導作品《拾荒法師》開鏡禮上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

談到《拾荒法師》拍攝難度最高之處，彭發透露：「何超儀屋企，眼睇係一個拾荒者成屋垃圾、慘不忍睹，但有一個鏡頭會交代佢裡面全部都係靈魂殘肢！呢個鏡頭我相信會好震撼，亦都係呢套戲花得最多錢嘅鏡頭！」彭發更表示讓鏡頭不僅難度高，而且所費極高：「一個鏡頭，計咗出嚟係50萬，我要諗諗點講。佢睇咗劇本、知道呢個鏡頭，但唔知咁貴！」笑言正考慮如何開口向何超儀爭取資源。

彭發透露《拾荒法師》劇本為何超儀度身訂造，最難拍的鏡頭預算更要50萬！（葉志明 攝）

852電影公司不少作品均為偏鋒驚慄作品，評審級別更不少為三級，彭發卻表示《拾荒法師》將為例外：「我就係唔要三級，之前幾爆大家都睇過，我就覺得不如還原真實、接近生活。」彭發表示自2007年的《塚愛》後，十幾年未有正式在香港拍攝整部電影，他直言：「呢套唔考慮內地市場，我返嚟拍就嚟真！我自己都好耐冇認真寫一個故事，拍一套鬼片、恐怖片，我返嚟拍就先滿足咗自己先！」

彭發亦有回應關於患癌病妻的情況，以及目前經濟狀況。（葉志明 攝）

去年底，彭發傳出為救患癌病妻散盡家財，更一度申請破產；今年初經濟狀況現曙光，已取消破產申請。談到復工拍戲，彭發表示家人能分擔照顧病妻：「佢家姐會照顧佢。」亦透露妻子病況：「都係搏鬥緊，每一日都搏鬥緊，會係咁嘅生老病死。」彭發亦表示因為妻子病情改善，於是復工。

至於目前經濟情況，彭發樂觀表示：「有戲拍、有工作開就OK喇！係啱啱之前唔知點解，諗住有但係突然間冇曬，好混亂呀嗰時、唔知點解！唔緊要啦，都過咗去喇！」曾有指彭發兄嫂李心潔，在經濟難關期間伸出緩手，彭發未有透露進一步情況，僅表示：「佢依家仲拍緊劇、拍緊戲。」