楊冪新劇啟播全網罵聲遍地　被嫌演技靈性盡失、濾鏡開到畫面模糊

內地「八五花」頂流女演員楊冪，出道多年來一直是炙手可熱的女主角，拍攝多部電影及電視劇均大賣熱播。日前楊冪宣傳新劇《狐妖小紅娘月紅篇》，希望盡力打響聲勢，挽救月初上映後突然撤檔的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》。楊冪新劇啟播後，旋即登上微博熱搜，討論度甚高，然而觀眾評價普遍負面，似乎再次「翻車」！

楊冪主演劇集《狐妖小紅娘月紅篇》，飾演塗山紅紅。（《狐妖小紅娘月紅篇》劇集劇照）

楊冪新作《狐妖小紅娘月紅篇》於微博上的關鍵搜尋，包括「好大的濾鏡」「胡連馨漂亮」及「劇情無聊」，觀眾對劇情、楊冪與男主角王一栩的演技似乎並不看好，紛紛表示：「濾鏡開很大，畫面很模糊」「濾鏡小了顏值會崩！」「劇情改的太多，看了一集棄了」全網罵聲遍地！

難度楊冪無法靠《狐妖小紅娘月紅篇》力挽狂瀾，一個月內再次「翻車」？（《狐妖小紅娘月紅篇》劇集截圖）

不少觀眾認為，《狐妖小紅娘月紅篇》的畫質受濾鏡式美顏工具影響，畫質變得十分模糊，雖然為仙妖魔幻劇集，但卻連人物主體的五官均變得相當「魔幻」！亦有觀眾直指楊冪的演技退步，眼神呆滯、沒有表情，讓狐妖的靈性盡失，絲毫沒有情感，直言將「冷艷」演成為「木頭人」；龔俊則演得過於浮誇，與楊冪飾演對手戲之下並不登對。而楊冪雖然在個別鏡頭美艷動人，然而大部分劇情裡卻以濾鏡「磨皮」，強行減齡十年，但效果卻不如人意。