楊冪亮相康城懶理本月兩新作「翻車」　孤注一擲靠《醬園弄》翻身

內地「八五花」頂流女演員楊冪，自出道以來一直為炙手可熱的女主角，不論電影或電視劇表現均受盡觀眾歡迎，成為票房收視保證。然而本月楊冪推出兩部新作，卻先後意外「翻車」飽受負評，月初上映的喜劇《沒有一頓火鍋解決不了的事》票房遠低外界預期下撤檔；日前啟播新劇《狐妖小紅娘月紅篇》上演「人妖戀」，觀眾不賣帳之餘更大罵一眾演員的演技與製作效果！似乎楊冪多年來「八五花」的地位面對前所未有的挑戰！

內地「八五花」頂流女演員楊冪，一直為影視作品的票房收視保證。（視覺中國）

楊冪主演喜劇《沒有一頓火鍋解決不了的事》月初上映五日後被撤消檔期。（《沒有一頓火鍋解決不了的事》電影劇照）

楊冪主演劇集《狐妖小紅娘月紅篇》，飾演塗山紅紅，啟播後罵聲遍地。（《狐妖小紅娘月紅篇》劇集劇照）

正當楊冪於國內面對兩次挫折，昨日（24日）懶理一切負評，登上「第77屆康城影展」的國際大舞台，與國際影后章子怡、導演陳可辛等一同出席《醬園弄》於康城舉行的首映。楊冪在紅地氈上亦精心打扮華麗登場，成為國際知名度最高的章子怡以外，最觸目的華人女演員。

楊冪日前亮相康城紅地氈，出席《醬園弄》電影國際首映。（視覺中國）

陳可辛導演攜同《醬園弄》演員章子怡、大鵬與楊冪出席康城影展首映。（視覺中國）

由陳可辛執導，章子怡、楊冪與趙麗穎主演的《醬園弄》，改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，早於電影公布開拍時，已經在網絡鬧出不少風波。當時，曾有網民認為章子怡已缺乏叫座力，於是借助楊冪與趙麗穎兩位火紅的「八五花」的名氣為輔助；亦有網民認為作為後輩的兩位「八五花」，在演技實力上難以高攀早已蜚聲國際、屬多料影后級數的章子怡，合作效果難以估計。

楊冪亮相康城影展《醬園弄》發布會。（視覺中國）

楊冪亮相康城影展《醬園弄》發布會。（視覺中國）

《醬園弄》在眾多聲音下亮相國際影壇，被外界視為中國電影下一頂尖作品之餘，國內或視《醬園弄》為楊冪孤注一擲、翻身「最後機會」，認為楊冪本月先後於大銀幕及電視框中失手，若參演製作經年的鉅製作品《醬園弄》表現失準，則難以保持影視圈頂流地位。錯過《醬園弄》的翻身機會，楊冪或許要付出更長久的努力，爭取參與更多高質素作品，才能挽回聲望與地位。