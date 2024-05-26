康城影展｜Selena Gomez封影后　美國電影隔13年再奪大獎

第77屆康城影展於香港時間今日（26日）凌晨閉幕，Sean Baker執導的《Anora》勇奪主競賽金棕櫚大獎，為13年來首部獲此殊榮的美國電影。而西班牙音樂劇《Emilia Pérez》的四位女主角Karla Sofía Gascón、Adriana Paz及素兒莎丹娜（Zoe Saldana）及 Selena Gomez，就破天荒一同獲封影后。

（左起）Selena Gomez、素兒莎丹娜、Karla Sofía Gascón及Adriana Paz同獲影后殊榮。（Getty Images）

《Anora》講述妓女下嫁億萬富豪的「灰姑娘」式故事，評審團主席Greta Gerwig大讚電影的人文精神豐富：「得到我哋嘅心又令我哋心碎」。而《Kinds of Kindness》美國男星Jesse Plemons就獲頒最佳男主角。

【《第77屆康城電影節》得獎名單】

金棕櫚獎：《Anora》

評審團大獎：《All We Imagine As Light》

特別獎 ：Mohammad Rasoulof（《The Seed of the Sacred Fig》）

最佳導演：Miguel Gomez（《Grand Tour》）

最佳男主角：Jesse Plemons（《Kinds of Kindness》）

最佳女主角：Adriana Paz, 素兒莎丹娜, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez（《Emilia Perez》）

最佳劇本：《The Substance》