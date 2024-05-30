九龍城寨之圍城｜內地網絡電影3年前面世　男主角超好打勝過林峯

電影《九龍城寨之圍城》上映一個月依然人氣爆燈，日前票房突破8千萬成為香港史上最賣座華語片第二位，劍指《毒舌大狀》過億票房的冠軍寶座。

《九龍城寨之圍城》要衝擊華語片票房冠軍紀錄啦～（劇照）

電影改編自余兒所著的漫畫《九龍城寨》，但其實多年前已有其他題材「類似」的相關作品，例如TVB劇集《城寨英雄》，另一部要數2021年上映的內地網絡電影《九龍城寨》，由少林弟子出身的打得之人釋延能主演。

釋彥能個造型都幾似「陳洛軍」。（電影截圖）

場景當然冇《九龍城寨之圍城》咁出色，但都算符合年代。（電影截圖）

網大版《九龍城寨》講述東北街霸阿能（釋彥能 飾）流落至香港，剛偷渡上岸就遭到員警盤查，幸得留學歸來的佳慧（虞朗 飾）將其救下。而佳慧的父親重病過世，其掌管的城寨南區被各方勢力虎視眈眈。阿能及時出手護住佳慧，並在阿坤（呂宇 飾）牽線之下結識西區紅姐（孫子鈞 飾）欲重整城寨秩序。此時盤踞北區多年的神秘惡勢力伸出魔爪……

網大版《九龍城寨》仲有個優點，就係比較多性感美女。（電影截圖）

沒有「龍捲風」與「陳占」的上一世恩怨，亦沒有「大老闆」與「王九」等反派，網大版《九龍城寨》的主角卻跟「陳洛軍」的人設十分相近，連平頭裝造型都似到十足十。跟絕大部份一樣，差劣編劇是硬傷，低成本製作當然比不上《九龍城寨之圍城》的高價搭景，但還好釋彥能功夫了得，靠動作場面來搭救，在網站「豆瓣」上得到4.1，算是網大界中成績較為突出。

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