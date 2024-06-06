談判專家︱拍講電話遷就吳鎮宇做戲　劉青雲：佢唔出聲其實係戲嚟

香港犯罪劇情電影《談判專家》，由邱禮濤執導，劉青雲、吳鎮宇、苗僑偉、鄭則士及盧惠光等主演，劇情改編自荷里活電影《冇數講》（The Negotiator），講述劉青雲飾演的談判專家意外成為命案頭號通緝犯，更潛入警署挾持人質，期後點名與吳鎮宇飾演的前談判專家與自己對話。今日（6日）《談判專家》舉行首映禮，劉青雲與吳鎮宇攜同一眾演員現身，並接受傳媒訪問。

邱禮濤執導新作《談判專家》今日（6日）舉行首映禮，兩大影帝劉青雲與吳鎮宇合體現身。（梁碧玲 攝）

劉青雲與吳鎮宇事隔19年再度合作，吳鎮宇笑言過去與劉青雲合作機會不少，分隔之下因此與更多演員合作：「香港地唔係A就B，咁耐先輪到我哋！」劉青雲則表示與鎮宇合作不論默契與個性均絲毫未變：「感覺好似舊陣時咁、時間好似冇乜過，無論係容貌、行為同講說話嘅模式，19年都keep住係咁！」被問到對方參演是否成為接拍關鍵，青雲笑言：「唔係佢拍我都會拍！（鎮宇：要開飯嘛！）你估好多嘢撈呀？」

劉青雲與吳鎮宇於《談判專家》首映受訪時，青雲表示二人事隔19年再合作，默契不變如初！（梁碧玲 攝）

劉青雲亦透露，《談判專家》作為雙雄電影，二人未有機會選自己的角色：「我就有！佢睇怕冇喇！其實冇，一早就講咗係咁。」吳鎮宇則笑言：「我諗住做人質㗎！坐喺到就收錢喇！」至於兩位影帝合作成為系列的機會，青雲笑指自己「夠喉」，鎮宇則表示：「我哋要有呢個計劃㗎，到時真係出現冇咁驚嘛！」

吳鎮宇笑言想做人質，坐定定有錢收！（梁碧玲 攝）

劉青雲與吳鎮宇於《談判專家》的講電話戲份中，導演邱禮濤利用真實電話通話，同步拍攝兩位影帝的表演。青雲笑言方法為遷就鎮宇：「你知佢roll咗機之後，仲會（唔出聲）佢其實呢啲係戲嚟嘛，我咪會知道佢（停頓）仲揸住個電話，大家感覺有交流啲。」而鎮宇亦透露極速完成讓段拍攝：「搵我哋就係唔想repeat（NG）嘛！」

吳鎮宇笑言導演請自己與劉青雲合作，目的就是希望不用NG。（梁碧玲 攝）

近期香港電影票房氣勢如虹，談到票房期望時劉青雲笑言：「希望唔好因為我哋拉低返啦！」鎮宇亦表示：「摱車邊摱住上啦！」鎮宇新戲上映，兒子Feynman亦到場支持，鎮宇表示：「仔仔嚟搵佢（劉青雲）呀！好耐冇見佢，最掛住佢！（兒子對自己作品的看法）佢上網先comment，唔敢對住我講，佢都係講我壞話多！」吳鎮宇曾透露兒子夢想成為導演，鎮宇竟反對：「我叫佢唔好讀導演，想做導演唔一定要讀，因為導演成日失業！如果你有第二啲專修，可以做下裝修、美術設計，人應該有另一個學識！」青雲則表示Feynman有自己的幽默：「相信佢有間接栽培過嘅。」

劉青雲直言吳鎮宇的兒子具有自己的幽默，表示鎮宇應有間接栽培。（梁碧玲 攝）

吳鎮宇兒子Feynman到場撐爸爸新戲，如願再見劉青雲並合照。（梁碧玲 攝）