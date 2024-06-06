談判專家︱盧惠光休養盤骨舊患停拍動作片：天氣唔好我勁過天文台

香港犯罪劇情電影《談判專家》，由邱禮濤執導，劉青雲、吳鎮宇、苗僑偉、鄭則士及盧惠光等主演，劇情改編自荷里活電影《冇數講》（The Negotiator），講述劉青雲飾演的談判專家意外成為命案頭號通緝犯，更潛入警署挾持人質，期後點名與吳鎮宇飾演的前談判專家與自己對話。今日（6日）《談判專家》舉行首映禮，戲裡飾演警察的盧惠光亦罕有現身，並接受傳媒訪問。

《談判專家》今日舉行首映，劉青雲與吳鎮宇攜同一眾演員出席。（梁碧玲 攝）

主演《談判專家》的盧惠光亦罕有現身首映。（梁碧玲 攝）

盧惠光談及角色時，指自己在《談判專家》裡飾演一位貪污的警察，笑言鮮有沒有泰文或泰國元素的角色：「完全冇！因為香港電影好少有個泰國警察，呢部戲直頭冇講泰文！其他例如做販毒嘅先講泰文。」盧惠光亦表示多年未有飾演警察角色，希望帶給觀眾新鮮感，回憶從影多年過去亦有做過同類角色：「以前喺李修賢啲戲全部都做警察！」

盧惠光表示在《談判專家》裡飾演一位香港警察，鮮有完全沒有泰文或泰拳元素。（梁碧玲 攝）

盧惠光受訪時亦透露因為盤骨傷患，目前未能長期站立：「我哋又撻過、打拳又傷過，天氣一唔好我哋勁過天文台！」盧惠光曾為泰拳職業拳手，亦為七屆香港泰拳拳王，表示多年累積下不少傷患：「開頭打拳、後尾做武師，做演員畀人踢暈，樣樣嘢夾埋。」續言目前較少接拍動作片：「少咗，盡量唔想拍拍下自己舊患發作，有問題令部戲延遲。」受傷患纏繞數年，盧惠光表示正在休養醫治途中。