九龍城寨︱蔡思韵自爆占嫂或最好打　郭富城︰殺人王睇得上唔簡單

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，自五月上畫至今一直受盡觀眾歡迎，本地票房截至今日（8日）已衝破9500萬港幣，正邁向億元大關！《九龍城寨之圍城》劇情中飾演陳占一家三口的郭富城、蔡思韵與林峯，今日亦趁父親節將至首度同框亮相謝票活動！陳占一家三口亦在謝票前接受傳媒訪問，分享銀幕裡外首次一家團聚的喜悅！

郭富城、蔡思韵與林峯組成「陳占一家三口」，首次同框為《九龍城寨之圍城》謝票！（葉志明 攝）

在《九龍城寨之圍城》裡未有同場演出的郭富城、蔡思韵與林峯，今日於謝票場難得同框，「陳占」郭富城與「占嫂」蔡思韵笑言：「好開心、一家團聚！」郭富城受訪時透露一直忙於工作未有時間參與謝票：「因為呢段時間我準備緊自己演唱會，電影公司好想我哋一家團聚，於是趁父親節（下星期日）、喺呢到大聲同大家講父親節快樂！」

郭富城與林峯在劇中身處兩個年代，林峯表示：「第一次見，嚟緊梗係去支持爸爸嘅演唱會啦！」媽媽蔡思韵見到手抱的洛軍「長大成人」亦份外感動，笑言：「可以見到喺戲裡面嘅手抱嬰兒，一眨眼就變成（郭：巨嬰！）咁大個仔，真好開心、老懷安慰！」至於洛軍的出生，林峯即場笑指：「大家到時要留意《龍頭》就知係點生出嚟！」

郭富城與蔡思韵於《九龍城寨之圍城》裡飾演林峯的父母，思韵笑言見到手抱嬰兒長大成人，份外感動！（葉志明 攝）

談到《九龍城寨之圍城》前傳電影《龍頭》，郭富城亦確認主演，更透露劇情三大重點：「電影公司有講過，其實我哋開拍《圍城》我知道自己唔會有好多戲份，但係正正今次有三個章節，殺人王呢個角色喺《龍頭》，會講到我同思韵點拍拖、同龍捲風有啲咩當年情、仲有好多打戲，我自己都好期待！」表示劇本目前正在修改中，幕後會盡力超越自己。

郭富城更親爆《九龍城寨之圍城》前傳《龍頭》的三大劇情重點！（葉志明 攝）

談到被古天樂譽為電影中最好打的蔡思韵，郭富城笑言在前傳中：「梗係要星我一巴啦！」而蔡思韵亦期待演出更多戲份：「非常期待！占嫂可能係好好打嘅！你諗下喺髮廊入面，三嬸一擰轉面就話『使唔使幫手？』你以為佢唔好得，但可能係最勁嗰個！」郭富城亦笑言：「殺人王睇得上眼，一定唔簡單！梗係越打越愛啦！」亦不忘大讚仔仔林峯：「我喺戲院睇阿峯打嘅時候，阿仔打得真係好！（林：畀人打得好咋！）唔係啊！真係打得好好，就同鄭保瑞講阿峯打得好又演得好！」

蔡思韵笑言「占嫂」可能像《九龍城寨之圍城》髮廊裡的三嬸一樣，非常好打！（葉志明 攝）

近日《九龍城寨之圍城》推出映後刪剪彩蛋片段，焦點為古天樂與郭富城之間更多打戲，郭富城表示：「我同古仔打咗三日三夜，打得好辛苦！雖然剪走咗，但又可以喺彩蛋裡面見到，就可以睇到嗰段廝殺有幾激烈！」但透露彩蛋未必有與蔡思韵同場的戲份：「未知喎！喺腦裡面、喺第二集！」林峯亦透露電影刪剪一個半小時的片段，不少集中在四子的打戲，連郭富城亦表示想睇！

林峯在《九龍城寨之圍城》裡的演技與武打戲份均獲郭富城大讚！（葉志明 攝）

《九龍城寨之圍城》大受歡迎，郭富城卻透露「城嫂」方媛尚未入場觀映：「佢要我陪佢睇，因為我忙緊演唱會，成日都用藉口，但冇得推喇就快要睇！端午節嗰日可以睇！」至於女兒會否入場支持，城城笑言：「囡囡未得！佢返嚟打我點算！唔得㗎睇到爸爸畀人打，唔掂、止唔到眼淚！」至於端午節陪伴家人計劃，郭富城表示已預留假期：「我諗住香港島泳灘，帶佢游龍舟水！上年諗住帶佢去，但太遲出去，爬龍舟已經收隊，所以今年一定要早啲！」同為父親的林峯，則表示：「我小朋友喺上海，等佢暑假返嚟一兩個月，可以一齊！」分隔兩地之下，林峯父女聚少離多，他透露上次見面已為大半個月前：「唔夠一個月嘅，中間如果有幾日時間都會飛返去。」