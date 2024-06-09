劉亦菲生圖流出發福變包包面粗腿白滑反光　網民：目測體重120磅

內地劇集《玫瑰的故事》日前啟播，「神仙姐姐」劉亦菲於劇中飾演女主角黃亦玫，與佟大為、萬茜、林更新、霍建華、彭冠英及林一主演。《玫瑰的故事》劇情講述劉亦菲飾演的女主角黃亦玫，從少女至中年時期的成長，在事業與愛情不斷變遷下的經歷。日前，劉亦菲出席劇集發布會，攜一眾主演與觀眾見面，在網民零修圖的鏡頭拍攝下，真面目曝光，被發現面頰發福成「包包面」，白滑美腿亦變得相當圓潤！

「神仙姐姐」劉亦菲近日劇集新作《玫瑰的故事》啟播。（劉亦菲微博圖片）

劉亦菲主演的內地電視劇《玫瑰的故事》，改編自亦舒同名小說。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

劉亦菲亮相發布會時，身穿一襲白色絲質皺褶上衣襯米色短裙，配上黑色皮靴後，雖然身型比例仍算高䠷，但卻難掩裙下一對白得反光、卻相當粗壯的雙腿。近年劉亦菲出席公開活動時，不時被網民發現忽胖忽瘦，疑似體重管理失衡，日前流出的生圖中，劉亦菲的面頰亦明顯圓潤，盤起頭髮後仍無法拉長發福包包面，真人顏值落差相當明顯。

劉亦菲的生圖流出，被發現發福成包包面！（視覺中國）

劉亦菲不僅面頰發福，連雙腿都顯得較以前粗壯，而且白到反光！（微博圖片）

劉亦菲發福生圖流出後，隨劇集《玫瑰的故事》熱播引起廣泛討論，有網民形容劉亦菲的「粗短大白腿」成為生圖中的焦點，亦有網民直言神仙姐姐「目測增重至110斤（約121磅）」質疑她的身型管理。對比劉亦菲於微博分享的同一套服裝照片，與生圖之間的確難以否認存在差距。

劉亦菲的生圖流出，被網民笑言目測似145磅！（微博圖片）

劉亦菲曾在微博分享同日造型的相片。（劉亦菲微博圖片）