侍者︱專訪李政宰幼稚園已睇《星戰》　朋友關心可否揀激光劍顏色

《星球大戰》原創劇集《侍者》（The Acolyte），現正於迪士尼串流平台Disney+獨家播出，劇集由韓國青龍影帝李政宰主演，飾演《星球大戰》宇宙近半世紀以來首位亞裔絕地大師Sol！《侍者》劇情設定於星球大戰電影首部曲《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars: Episode I — The Phantom Menace）一百年前，亦是第一部發生於共和國時期的星球大戰真人版影視作品。早前，李政宰就新作接受《香港01》專訪，分享自己與《星球大戰》的回憶，以及接拍角色後最多觀眾好奇之處！

李政宰早前就新作《星球大戰》劇集《侍者》，接受《香港01》專訪。（電影公司提供）

李政宰憑《魷魚遊戲》紅遍全球，榮獲艾美獎「劇情類影集最佳男主角」後知名度擴展至荷里活，因此接到邀請主演《侍者》，李政宰受訪時談到接到角色一刻的感受：「最初我接到絕地大師Sol一角時，對我來說是極大的榮幸！讓我能夠進入《星球大戰》的宏大宇宙之中，亦希望將這份榮譽感帶進角色之中。」他坦言一開始具有一定壓力：「總括來說有很複雜的情緒，我一開始不敢相信這個消息，在責任重大同時希望能夠盡力做好表演。」

李政宰成為《星球大戰》首位亞裔絕地大師，直言深感壓力，希望盡力做好表演。（《侍者》劇集劇照）

李政宰憑《魷魚遊戲》成為艾美獎「劇情類影集最佳男主角」得主。（Getty Images）

談及對《星球大戰》的回憶時，李政宰欣喜地表示「七十年代時，我在幼稚園期間看第一部《星球大戰》電影，我最有印象看到大銀幕的畫面時，心裡感到非常震撼！覺得這個故事與視覺畫面怎可能成真？記憶到今日仍然非常深刻、清晰！」李政宰更表示《星球大戰》的電影宇宙觀能不斷擴展至今，亦非常令人驚訝：「《星球大戰》主要分成三個重要紀元，而《侍者》則開創了第四個紀元的故事。」續指：「我覺得自己是首三個紀元的超級粉絲，作為演員、更能參與《星球大戰》是一大榮耀與童想成真！」

李政宰憶述自己第一次看《星球大戰》電影是在七十年代，當時自己正在讀幼稚園。（電影公司提供）

李政宰主演的《侍者》劇情發生在《星球大戰》前傳一百年前，為《星球大戰》真人版影視作品開創第四個紀元。（《侍者》劇集劇照）

成為首位亞裔絕地大師，李政宰亦透露觀眾最好奇的一大重點，正是關於Sol大師的激光劍顏色與設計：「很有趣，許多人問過我有沒有機會選擇激光劍的顏色！但可惜監製一早已投入許多設計在角色建立之中，亦為角色選定了激光劍的顏色，所以當她告訴我激光劍將會是深藍色時，我也非常喜歡這款顏色與劍柄的設計！」